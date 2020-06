Elle s'arrête pour sauver un chaton errant sur le bord de la route et se retrouve un avec un animal sauvage !

© Jill Hicks

En recueillant ce qu’elle pensait être un chaton découvert seul sur le bord de la route, une automobiliste était loin de se douter qu’elle n’avait pas du tout affaire à un félin domestique.

En septembre 2019, Jill Hicks s’apprêtait à rejoindre des amis pour dîner, quand elle a stoppé sa voiture en voyant un petit animal qui allait traverser la route. Ce dernier risquait de se faire écraser à tout moment, raconte The Dodo. Elle croyait d’abord avoir affaire à un lapereau, mais en s’approchant, elle a compris qu’il s’agissait d’un chaton, une femelle. Ou du moins, c’est ce qu’elle pensait.

Elle a réussi à récupérer le petit félin et l’a enveloppé dans un pull, puis a rebroussé chemin pour rentrer chez elle à Chattanooga dans le Tennessee. Craignant la réaction de son gros chien et de son autre chat à son égard, elle a préféré l’installer dans le garage. Elle l’a posée dans un panier et lui a donné de la nourriture pour chat, ainsi que de l’eau.

Jill Hicks a ensuite posté une photo de la jeune « chatte » sur Facebook en demandant s’il y avait un volontaire pour l’adopter, avant reprendre la route pour prendre part au dîner.

En rentrant à la maison quelques heures plus tard, sa voisine est venue la voir en courant. Elle avait vu la photo sur le réseau social et pensait que l’animal en question n’était pas un chaton, mais un félin sauvage. Un lynx roux en l’occurrence. Toutes 2 sont entrées dans le garage et ont examiné sa queue, dont la forme et les motifs distinctifs ne laissent plus de place au doute. C’était bien un lynx. Sa manière de siffler et de grogner ne faisait que le confirmer.

Le lendemain matin, Jill Hicks a contacté Juniper Russo, directrice de For Fox Sake Wildlife Rescue. Elle a accepté de prendre la petite femelle lynx en charge. Elle l’a appelée Arwen et estimé son âge à 7 semaines. Elle a également découvert qu’elle souffrait d’anémie.

Grâce aux soins apportés par Juniper Russo et son équipe, son état de santé s’est amélioré. Arwen commençait même à devenir quelque peu agressive, ce qui était bon signe. Au moment opportun, elle allait être relâchée dans une réserve afin qu’elle rejoigne ses congénères. Pendant son séjour au For Fox Sake Wildlife Rescue, on limitait ses contacts avec ses humains pour ne pas altérer son comportement et ses instincts sauvages, gages de survie pour elle.

Jill Hicks ne reverra donc jamais Arwen, mais elle est heureuse de l’avoir sauvée et elle ne l’oubliera jamais.