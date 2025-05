Séparées au refuge, deux sœurs chatons vivent des retrouvailles bouleversantes devant leur nouvelle famille (vidéo)

Les retrouvailles entre Sundae et Lola 2 sont devenues virales en seulement quelques heures ! Aujourd’hui, la vidéo postée sur le compte de @shannyyriee a été visionnée plus de 8,6 millions de fois et comptabilise plus de 2 millions de likes ! Après un tel succès, l’adorable séquence a été relayée par de nombreux médias, dont Newsweek. “Quand vous adoptez un chaton et que vous le surprenez quelques jours plus tard avec sa sœur”, a écrit la jeune femme en légende de la vidéo. On peut voir Lola, à peine arrivée, sortir de son sac de transport alors que sa sœur, Sundae, adoptée depuis quelques jours déjà, se dirige joyeusement vers elle pour l’accueillir.

De l’émotion au rendez-vous !

Les 2 petites chattes viennent au contact en miaulant, se reniflent le museau pendant quelques secondes, puis Lola se dirige vers un meuble pour se faufiler en dessous. Sundae tente alors de la rassurer en restant auprès d’elle jusqu’à ce qu’elle se décide timidement à sortir de nouveau, prête à démarrer sa nouvelle vie auprès de ses humains et de sa sœur.

Dans la section réservée aux commentaires, les intenrautes ont été très nombreux à remercier la jeune femme de ne pas avoir séparé les petites minettes. “C’est toi ? C’est vraiment toi ?”, écrit un abonné avec tendresse, imaginant ainsi ce qu’auraient pu se dire les boules de poils au moment de leurs retrouvailles.

© @shannyyriee / TikTok

Des témoignages touchants

Une autre internaute, répondant au prénom de Carolina, n’a pas hésité à confier sa propre expérience. “Mes 2 chatons ont été adoptés à 2 semaines d’intervalle. Nous sommes venus pour le premier, et sommes tombés amoureux du deuxième aussi”, raconte-t-elle tandis qu’un homme affirme : “J’ai adopté 2 frères, et c’est la meilleure décision que j’ai prise !”

En ce qui concerne Sundae et Lola, elles ont depuis bien grandi et sont devenues inséparables !