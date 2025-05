À cause de son apparence, que certains trouvent « sale », cette chatte ne suscite pas l’intérêt des adoptants

La concurrence est rude au sein des refuges. Les animaux qui trouvent une maison plus facilement sont généralement les plus jeunes et ceux qui sont en bonne santé. Les boules de poils âgées, handicapées, ou encore, avec une apparence différente, ont parfois du mal à trouver leur perle rare. C’est le cas de Cooper qui a des taches atypiques sur le visage.

Cooper s’est retrouvé au refuge du comté de Broward (Floride, États-Unis), appartenant à l’association Humane Society, après avoir passé toute sa vie au sein d’une maison aimante. L’animal a perdu sa famille du jour au lendemain, mais le personnel était persuadé qu’il trouverait vite sa nouvelle perle rare tant il était gentil. Malheureusement, ils ne pouvaient imaginer à quel point sa différence physique jouerait en sa défaveur.

Cooper est âgé de 8 ans et a vécu au sein d’une maison chaleureuse pendant toute sa vie. Ce bonheur a pris fin quand ses propriétaires ont perdu leur domicile, comme le précisait The Dodo. Ils n’étaient plus en mesure d’offrir un environnement favorable à l’épanouissement du quadrupède et, par conséquent, l’ont déposé au refuge.

Des taches sur le visage

La boule de poils était comme tous ses congénères, à un détail près. Son joli visage est parsemé de petites taches foncées qui, à première vue, peuvent faire penser à de la terre. Toutefois, il n’en est rien puisqu’il s’agit simplement de l’aspect de sa fourrure et celle-ci le rend unique. Malheureusement, cette différence n’a rien d’une force pour les adoptants, bien au contraire.

Ces derniers préfèrent se tourner vers des chats à l’apparence plus classique et le pauvre félin ne suscite que très peu d’attention. Ses bienfaiteurs aimeraient que les visiteurs voient son grand cœur plutôt que son physique : « Non, il n'est pas sale, ce sont juste ses marques [...] Ce n'est peut-être pas le plus beau des chats, mais il n'a pas besoin de filtre pour trouver l'amour », partageaient-ils sur Facebook.

La publication est devenue virale et de nombreuses personnes ont réagi dans la section des commentaires. Beaucoup ont affirmé le trouver magnifique et ont rédigé des messages de soutien à son égard. Ils espèrent qu’il finira par trouver quelqu’un qui saura voir au-delà de son physique, car son âme est magnifique : « Il va rendre une famille chanceuse incroyablement heureuse », assuraient les membres de l’organisme.