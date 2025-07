Un maître pensait avoir perdu son chat à jamais, dix ans plus tard un vétérinaire le contacte

Chaque année, de nombreux chiens et félins disparaissent mystérieusement, que ce soit à la suite d’un vol ou même d’une fugue. C’est cette perte tragique qu’a vécu le propriétaire de Smokey il y a 10 ans… Mais c’était sans compter sur le destin qui a récemment décidé de réunir le chat aventurier et son maître !

Sam Hope a toujours été un grand amoureux des chats. Il y a 10 ans, alors qu’il rendait visite aux petits pensionnaires d’un refuge dans l’espoir de trouver un compagnon de vie, il a croisé le regard de Smokey. Sous le charme, l’homme a rapidement décidé de remplir les formalités et de ramener le félin chez lui. Sam et son nouveau meilleur ami ont fait connaissance pendant 6 beaux mois avant que ce dernier ne disparaisse subitement et sans raison. Malgré les recherches et prières incessantes de son propriétaire, Smokey n’a plus jamais réapparu…

© Sam Hope

Une nouvelle inespérée

Pendant plusieurs années, Sam a été dévasté. “J'étais tellement triste”, confiait-il alors dans un entretien aujourd’hui relayé par le média Chad. Mais alors que les années passaient, l’homme s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas vivre sans petit compagnon à ses côtés. Il a alors adopté d’autres félins qui ont vécu très heureux à ses côtés avant de rejoindre les étoiles les uns après les autres.

Mais, en novembre dernier, un miracle s’est produit. Alors qu’il réfléchissait justement à adopter un nouveau félin, Sam a reçu un coup de téléphone d’un vétérinaire qui lui révélait être en possession de… Smokey ! Une vieille dame l’avait trouvé en train d’errer et l’avait amené à la clinique. Sa puce électronique a alors été scannée et les coordonnées de Sam sont apparues.

© Sam Hope

“Il mérite de se sentir en sécurité”

Fou de joie, Sam s’est donc précipité à la clinique en question pour récupérer Smokey. C’est donc 10 longues années après sa disparition que le félin a retrouvé son foyer d’origine. Désormais habitué à vivre dans la rue, Smokey a besoin de temps pour retrouver ses petites habitudes de chat d’intérieur. “Il dort beaucoup et est encore très timide, mais je suis sûr que le fait d'être juste tous les deux l'aidera à sortir de sa coquille (...) Il mérite de se sentir en sécurité et aimé”, partageait alors Sam avec espoir et tendresse.