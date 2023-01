Des voisins se mobilisent pour porter secours à un chaton coincé en haut d’un arbre (vidéo)

Le jeune Stormy s’est mis dans un véritable pétrin le 20 décembre dernier. Il s’est perché en haut d’un arbre, et y restera 3 jours sans être capable de s’en échapper. Le petit tigré pourra heureusement compter sur la magie des réseaux sociaux, et la bienveillance de tous ses voisins…

Debbie Novak et son époux, Robert, accueillent des animaux chez eux depuis de nombreuses années à Weston, en Virginie-Occidentale (États-Unis). Ils les proposent ensuite à l’adoption, et prennent soin de les nourrir chaque jour pour s’assurer de leur bonne santé, rapporte WDTV.

Un matin pas comme les autres

C’est lors de ce rituel matinal que Debbie, le 20 décembre dernier, a eu la mauvaise surprise de découvrir Stormy coincé en haut d’un arbre. « Nous avons ensuite essayé toute la journée de le faire descendre, mais en vain. Il n’arrêtait pas de pleurer » se souvient-elle.

3 jours plus tard, Stormy était toujours au même endroit. Les températures ne cessaient de chuter, et Debbie s’inquiétait de plus en plus pour sa survie. Elle a alors lancé un appel à l’aide sur Facebook, dans l’espoir de trouver une solution le plus tôt possible.

« Je n’y croyais pas trop, au début, mais je me suis dit que nous n’avions rien à perdre »

À sa grande surprise, Debbie a reçu de nombreux messages d’habitants de Weston, désireux de mettre fin au calvaire du pauvre Stormy. Certains internautes s’étaient même dits prêts à payer celui ou celle qui interviendrait pour lui venir en aide !

Rapidement, un élagueur de la ville de Bridgeport, à une trentaine de kilomètres de là, s’est porté volontaire pour sauver Stormy. Il est alors arrivé chez les Novaks, a récupéré le petit rescapé, et l’a confié aux bras de ses anges gardiens.

Un « miracle de Noël » !

Debbie n’oubliera jamais ce moment, qu’elle qualifie de « miracle de Noël ». Elle raconte : « C’était très touchant de voir autant de gens se mobiliser pour ce chaton. Ma famille et moi-même sommes reconnaissants, et Stormy l’est aussi ».

Stormy a pu se remettre de ses émotions le jour du réveillon de Noël aux côtés de Debbie, dans des couvertures bien chaudes et réconfortantes. Toute cette mobilisation fut l’occasion pour cette femme de rappeler que Stormy est disponible à l’adoption, et que les personnes intéressées peuvent la contacter. Le miracle de Noël va-t-il se poursuivre ?