Un spécialiste en élagage escalade un arbre de 15 mètres de hauteur pour secourir un chat

Un élagueur a été appelé à porter secours à un chat coincé en haut d’un arbre. L’animal ne lui a pas facilité la tâche, mais l’homme était déterminé à le ramener en bas sain et sauf.

Bien souvent, quand un chat se retrouve pris au piège en hauteur et que les pompiers ne peuvent pas intervenir, on se tourne vers les professionnels de l’élagage. Ces spécialistes ont, en effet, le savoir-faire et le matériel adéquats pour venir en aide à ces félins en mauvaise posture.

On l’a notamment vu avec Snickers, sauvé par l’arboriste Mathew March, ou encore Sparkles, dont la famille a remercié Clint Williams pour l’avoir fait redescendre en toute sécurité.

Cette fois-ci, c’est un chat roux qui a bénéficié des services salutaires d’un élagueur, à Marquette dans l’Etat du Michigan.

L’animal était bloqué sur une branche 15 mètres au-dessus du sol depuis près de 2 heures, rapportait WLUC. Il s’était retrouvé pris au piège en tentant d’atteindre le nid d’un corbeau. Arrivé en haut, il est devenu, à son tour, la cible des attaques du volatile.



WLUC

Un passant s’en est rendu compte et a essayé d’appeler les secours, mais personne n’était disponible à ce moment-là, sachant que c’était le weekend long de la Fête du Travail aux Etats-Unis (Labor Day).

Jeff Martin, co-fondateur de l’entreprise d’élagage PineShears LLC Tree Service basée à une vingtaine de kilomètres de là, a tout de suite répondu par l’affirmative quand on lui a demandé s’il était en mesure d’intervenir.



WLUC

Le chat ne voulait pas entrer dans le sac

Il est arrivé sur les lieux avec son matériel d’escalade. Lorsqu’il a rejoint le chat, il a essayé de le placer dans son sac, mais le félin refusait catégoriquement de s’y installer. L’homme a donc dû le porter durant toute la descente.

WLUC

Une fois le duo arrivé en bas, le quadrupède a sauté des bras de son sauveur et s’est enfui en courant, non sans s’être brièvement retourné pour lui adresser un regard plein de reconnaissance.