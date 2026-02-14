De victime du commerce de viande à acrobate intrépide, cette chatte à 3 pattes défie la gravité dans les arbres (vidéo)

Les chats ont ce talent unique de surprendre leurs maîtres par leur détermination et leurs exploits inattendus. C’est exactement ce que montre Pixie Peanut, une adorable chatte à 3 pattes. Cette minette survivante du commerce de viande ne laisse pas son handicap la freiner et grimpe aux arbres comme une vraie acrobate !

Pixie Peanut a connu un début de vie tragique : destinée au commerce de viande en Chine et gravement mutilée, elle semblait condamnée. Mais grâce à ses sauveteurs, elle s’est battue pour survivre.

Contre toute attente, la minette a non seulement survécu, mais elle est devenue l’une des petites boules de poils les plus affectueuses au monde. Aujourd’hui adoptée par une famille aimante, elle a beau vivre sur 3 pattes : rien ne peut l’arrêter, pas même grimper aux arbres !

Une incroyable agilité

Une vidéo attendrissante publiée sur Instagram montre en effet Pixie Peanut s’essayant au parkour sur un arbre du jardin. En légende, son maître a écrit avec humour : « Le parkour, c’est un mode de vie. »

© @pixie_the3legfairy / Instagram

La vidéo s’ouvre sur un gros plan de la petite chatte, solidement perchée dans l’arbre, tandis qu’un texte superposé annonce : « Point de vue : Votre chatte à 3 pattes est en mission. »

On entend ensuite son maître l’appeler et lui demander ce qu'elle fait, ce qui provoque immédiatement une réaction chez Pixie Peanut qui descend agilement de l’arbre pour courir à l’intérieur, dans une scène aussi drôle qu’adorable.

Des internautes impressionnés

Cette courte vidéo, relayée par le média CatTime, a littéralement fait fondre le cœur des internautes, admiratifs de la détermination et de la résilience de la petite chatte.

À ce jour, la publication a déjà récolté plus de 4 400 mentions « J’aime » et de nombreux messages d’affection dans les commentaires. Un admirateur a ainsi écrit : « J’admire la résilience des animaux ! Genre : “Une quatrième patte ? Connais pas ! Je grimpe encore à cet arbre !” ».

De même, les commentaires ne tarissent pas d’éloges pour Pixie Peanut. Un fan a écrit : « Tellement précieuse. », un autre a ajouté : « La grande évasion. Elle est trop mignonne. », tandis qu’un 3e a renchéri : « ELLE EST TRÈS AGILE ! », témoignant de l’admiration unanime des internautes pour cette minette exceptionnelle.

© @pixie_the3legfairy / Instagram

Ses maîtres se sentent d’ailleurs chanceux de l’avoir dans leur vie. « C'est un petit personnage hilarant qui nous fait rire tous les jours. Je suis tellement reconnaissant et chanceux qu'elle soit destinée à être avec nous. », a ainsi écrit son maître dans une publication Instagram. Un sentiment visiblement partagé par sa petite acrobate…