Subissant quotidiennement la colère d'une chatte, le facteur découvre un mot touchant de la part de sa propriétaire (vidéo)

Protectrice, imprévisible et résolument attachante, une chatte au tempérament bien trempé semble bien décidée à en faire voir de toutes les couleurs au facteur. Derrière cette scène du quotidien devenue virale se cache une jolie histoire de patience et de bienveillance.

Andrew Smith est facteur dans une ville du sud de la Californie. Quand, lors de ses tournées quotidiennes, il s’arrête à la maison où vit une chatte noire appelée Frankie, il sait pertinemment quel genre d’accueil l’attend de la part de cette dernière.



@frankieunsupervised / TikTok

Dès qu’il ouvre le clapet de la boîte aux lettres pour y glisser le courrier ou les prospectus, il subit la colère de Frankie, qui se tient constamment prête à lui faire savoir qu’il empiète sur son territoire. Elle bondit, s’accroche à la fente, feule et adresse un regard noir au postier. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo postée sur le compte Tiktok “@frankieunsupervised” et relayée par The Dodo . La voici :

Celui-ci le prend toujours avec le sourire. Il aime Frankie et sait que, sous ses airs de mini panthère surexcitée, elle est pleine de douceur.

“Ce facteur mérite une augmentation”, dit la propriétaire de Frankie au sujet d’Andrew Smith. “Frankie prend la protection de sa boîte aux lettres très au sérieux.”

Un mot d’excuses et une boîte de biscuits pour l’ami de Frankie

Grâce à sa caméra de surveillance, elle a pu voir comment le postier se comportait à l’égard de la chatte. Elle a été touchée par sa patience et sa gentillesse. Elle a donc voulu lui témoigner sa reconnaissance et lui présenter ses excuses. “Bonjour facteur ! Désolée pour notre chatte, Frankie ! Elle est un peu folle, mais tellement mignonne ! Comment vous appelez-vous et quel est votre biscuit préféré ? Merci pour tout”, lui a-t-elle écrit dans un message déposé près de la boîte aux lettres.

Andrew Smith lui a répondu en se présentant et en lui expliquant qu’il aimait les cookies au chocolat blanc et aux noix de macadamia. La maîtresse de Frankie lui en a préparé une boîte qu’elle a laissée devant la porte.

A lire aussi : Ces 2 chatons n’appartiennent pas à la même portée mais sont pourtant liés pour toujours en se soutenant dans les moments difficiles

On imagine que ce geste de gratitude n’était pas vraiment du goût de Frankie, mais même si l’accueil qu’elle réserve quotidiennement à Andrew Smith n’est pas des plus chaleureux, il y a fort à parier qu’en secret, elle attend ses visites avec impatience.