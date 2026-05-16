Par un froid glacial, une personne bienveillante sauve une chatte errante affamée, sans se douter qu’elle attendait 4 chatons
En janvier dernier, alors qu’une chatte errait dans un quartier de Montréal par un froid glacial, une personne du voisinage l’a repérée et a décidé de l’attraper pour la mettre en sécurité. Confiée à l’association Chatons Orphelins de Montréal, la chatte baptisée Soukie a dévoilé son secret au cours d’un contrôle vétérinaire : elle était enceinte. Au chaud dans sa famille d’accueil, elle a mis bas et ses 4 chatons se portent bien.
Comme le relatait le média Love Meow, durant plusieurs mois avant son sauvetage, la petite chatte d’environ 4 ans, baptisée par la suite Soukie, errait dans les rues d’un quartier de Montréal. Nourrie par un habitant, elle survivait à l’extérieur, jusqu’à cet hiver. Mais un jour particulièrement glacial, la propriétaire d’une maison, où Soukie se réfugiait dans le but de trouver un abri, a décidé de l’aider et de la mettre en sécurité.
« La chatte a vraiment choisi le bon endroit. »
La femme, prénommée Manue, a d’abord laissé de la nourriture à disposition dans le but de gagner la confiance de la chatte calico affamée, puis a réussi à l’attraper à l’aide d’une cage de trappe spécifiquement conçue pour ce type de capture. En moins de 24 heures, Soukie était désormais en sécurité et a été confiée à l’association Chatons Orphelins Montréal. Conduite chez le vétérinaire, elle commençait déjà à comprendre qu’elle n’avait plus rien à craindre.
« Elle s’est jetée sur sa gamelle. Il était évident qu’elle avait appartenu à une famille à un moment de sa vie, et elle semblait tellement heureuse de se sentir à nouveau en sécurité et aimée », expliquait Céline de l’association.
La chatte a dévoilé une surprise
Une famille d'accueil lui a alors offert un foyer temporaire pour qu’elle puisse se reposer et se remettre de ses émotions dues à des mois d’errance. Détendue, elle était amicale et affectueuse, et cherchait la compagnie des humains, même si, parfois, certains bruits l’effrayaient encore.
Chatons Orphelins Montréal / Facebook
Mais le plus surprenant restait à venir pour ses bienfaiteurs. Au cours d’un contrôle chez le vétérinaire, Soukie a dévoilé son secret : elle était enceinte. Plus son ventre s’arrondissait et plus la confiance qu’elle accordait à ses humains s’accroissait. Elle sentait qu’elle et ses futurs petits étaient en sécurité, comme le confiait Céline. « Elle faisait entièrement confiance à ses humains et semblait tellement ravie d’être choyée. Grâce à des soins appropriés, elle a pu reprendre des forces. »
Chatons Orphelins Montréal / Facebook
4 chatons en bonne santé
Quelque temps plus tard, Soukie a donné naissance à ses 4 chatons. Elle veille désormais sur eux, comme une mère attentionnée. « Elle se porte très bien depuis qu’elle a été sauvée du froid. Elle a un caractère si calme et si doux » assurait Céline. Dans des publications diffusées sur le compte Facebook de l’association, des nouvelles de la famille sont régulièrement données. « Toute la petite famille va bien :) et les petits prennent du poids tous les jours » assurait un post partagé le 23 avril, et accompagnant une vidéo sur laquelle on voit Soukie faire la toilette de ses petits.
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Aujourd’hui, Soukie n’a plus à craindre ni la faim ni le froid. Elle « a eu une chance incroyable de croiser le chemin de son sauveur en plein hiver, par un froid glacial », affirmait l’association. En sauvant la chatte affamée, Manue a sauvé 5 vies, sans même le savoir.
Chatons Orphelins Montréal / Facebook
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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