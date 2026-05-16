Par un froid glacial, une personne bienveillante sauve une chatte errante affamée, sans se douter qu’elle attendait 4 chatons

En janvier dernier, alors qu’une chatte errait dans un quartier de Montréal par un froid glacial, une personne du voisinage l’a repérée et a décidé de l’attraper pour la mettre en sécurité. Confiée à l’association Chatons Orphelins de Montréal, la chatte baptisée Soukie a dévoilé son secret au cours d’un contrôle vétérinaire : elle était enceinte. Au chaud dans sa famille d’accueil, elle a mis bas et ses 4 chatons se portent bien.

Comme le relatait le média Love Meow , durant plusieurs mois avant son sauvetage, la petite chatte d’environ 4 ans, baptisée par la suite Soukie, errait dans les rues d’un quartier de Montréal. Nourrie par un habitant, elle survivait à l’extérieur, jusqu’à cet hiver. Mais un jour particulièrement glacial, la propriétaire d’une maison, où Soukie se réfugiait dans le but de trouver un abri, a décidé de l’aider et de la mettre en sécurité.

« La chatte a vraiment choisi le bon endroit. »

La femme, prénommée Manue, a d’abord laissé de la nourriture à disposition dans le but de gagner la confiance de la chatte calico affamée, puis a réussi à l’attraper à l’aide d’une cage de trappe spécifiquement conçue pour ce type de capture. En moins de 24 heures, Soukie était désormais en sécurité et a été confiée à l’association Chatons Orphelins Montréal. Conduite chez le vétérinaire, elle commençait déjà à comprendre qu’elle n’avait plus rien à craindre.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

« Elle s’est jetée sur sa gamelle. Il était évident qu’elle avait appartenu à une famille à un moment de sa vie, et elle semblait tellement heureuse de se sentir à nouveau en sécurité et aimée », expliquait Céline de l’association.

La chatte a dévoilé une surprise

Une famille d'accueil lui a alors offert un foyer temporaire pour qu’elle puisse se reposer et se remettre de ses émotions dues à des mois d’errance. Détendue, elle était amicale et affectueuse, et cherchait la compagnie des humains, même si, parfois, certains bruits l’effrayaient encore.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Mais le plus surprenant restait à venir pour ses bienfaiteurs. Au cours d’un contrôle chez le vétérinaire, Soukie a dévoilé son secret : elle était enceinte. Plus son ventre s’arrondissait et plus la confiance qu’elle accordait à ses humains s’accroissait. Elle sentait qu’elle et ses futurs petits étaient en sécurité, comme le confiait Céline. « Elle faisait entièrement confiance à ses humains et semblait tellement ravie d’être choyée. Grâce à des soins appropriés, elle a pu reprendre des forces. »

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

4 chatons en bonne santé

Quelque temps plus tard, Soukie a donné naissance à ses 4 chatons. Elle veille désormais sur eux, comme une mère attentionnée. « Elle se porte très bien depuis qu’elle a été sauvée du froid. Elle a un caractère si calme et si doux » assurait Céline. Dans des publications diffusées sur le compte Facebook de l’association, des nouvelles de la famille sont régulièrement données. « Toute la petite famille va bien :) et les petits prennent du poids tous les jours » assurait un post partagé le 23 avril, et accompagnant une vidéo sur laquelle on voit Soukie faire la toilette de ses petits.

A lire aussi : Voyant une famille ayant récemment emménagé sortir récupérer son courrier, une chatte traverse la rue pour la rejoindre et s'invite chez elle pour toujours

Aujourd’hui, Soukie n’a plus à craindre ni la faim ni le froid. Elle « a eu une chance incroyable de croiser le chemin de son sauveur en plein hiver, par un froid glacial », affirmait l’association. En sauvant la chatte affamée, Manue a sauvé 5 vies, sans même le savoir.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook