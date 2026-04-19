Découvert abandonné dans un sac au bord d'une route enneigée, ce chat sénior au tempérament doux trouve enfin une famille
Recueilli par une association après avoir été retrouvé abandonné, un chat senior a rapidement retrouvé sécurité et réconfort auprès de ses bienfaiteurs. Appelé Bjorn, il a depuis été adopté par un couple aimant et s’épanouit pleinement dans sa nouvelle vie.
A Waukegan, au nord de Chicago dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), des agents du service local de contrôle des animaux (Waukegan Police Animald Control) ont fait une découverte intrigante lors de leur patrouille. Un sac de transport était posé au bord de la route, par cette journée froide et enneigée.
Ils se sont arrêtés et ont ouvert le sac, y trouvant un chat sénior abandonné. Ils ont ensuite posté la vidéo du sauvetage sur les réseaux sociaux. Une publication qui a été vue par l'équipe de l'association locale Orphans of the Storm, dont les membres ont eu le coeur brisé.
Orphans of the Storm
Personne ne savait d'où le félin venait, ni depuis combien de temps il était ainsi livré à lui-même. Orphans of the Storm est aussitôt passée à l'action et l'a pris en charge.
Le chat a été appelé Bjorn par ses bienfaiteurs. « Nous ne connaissons pas toute l’histoire et nous ne sommes pas ici pour juger, peut-on lire dans un post Instagram de l'association relayé par The Dodo. Ce que nous savons, en revanche, c’est qu’il est en sécurité maintenant et qu’il reçoit l’amour et les soins qu’il mérite. »
« Il profite de chaque geste d’affection »
Au refuge, le matou est vite devenu l'un des pensionnaires préférés du personnel en raison de sa grande douceur. « Bjorn est un senior distingué au caractère calme et doux, d'après Orphans of the Storm. Il peut être un peu timide au début, mais une fois qu’il se sent en sécurité, il fond littéralement dans vos bras et profite de chaque geste d’affection. »
Orphans of the Storm
Son séjour dans cette structure d'accueil n'a pas été long. Les bénévoles lui ont, en effet, trouvé une famille aimante. Bjorn a été adopté par un couple, et l'équipe d'Orphans of the Storm était à la fois triste de le voir partir et heureuse de le savoir entre de bonnes mains.
Ses adoptants ont donné des nouvelles peu après, indiquant qu'il se sentait déjà chez lui. « Il adore les câlins et aime faire la sieste à peu près n’importe où dans notre appartement, assurent ses humains. Il aime se coucher sur un grand plateau en bois sur notre table basse. C’est assez drôle ! »
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Orphans of the Storm
Quels sont les avantages à adopter un chat sénior ?
Adopter un chat âgé comporte quelques aspects à prendre en compte, comme des besoins santé parfois plus réguliers (bilans vétérinaires, traitements…) et une énergie plus limitée. Toutefois, ces éléments sont largement compensés par de nombreux atouts :
- Tempérament déjà en place et prévisible : ce qui permet de mieux savoir à quoi s’attendre (chat calme, câlin, indépendant…).
- Adaptation souvent rapide au foyer : beaucoup de chats séniors recherchent surtout la sécurité et le confort, favorisant un attachement rapide.
- Moins de comportements problématiques : généralement moins destructeurs, moins fugueurs et moins hyperactifs que les jeunes chats.
- Complicité : ils apprécient particulièrement la présence humaine et les moments de calme partagés.
- Besoin de stimulation et d'activité plus réduit : jeux doux, routines stables et confort suffisent souvent à leur bien-être.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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