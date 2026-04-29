Ce chat au poil hérissé ne reconnaît plus le chien de la maison à son retour de chez le toiletteur (vidéo)

Coco a été chamboulé lorsqu’il a découvert ce chien dans sa maison : il a compris bien plus tard, et après avoir tenté de le maintenir à distance, qu’il s’agissait de son fidèle ami qui revenait du salon de toilettage. Le félin a mis du temps à retrouver la stabilité de sa vie quotidienne, mais tout a fini par rentrer dans l’ordre, sous le regard amusé des internautes.

Il suffit parfois d’un petit changement pour que le quotidien soit bouleversé. C’est ce qu’il s’est passé pour Coco qui n’a tout simplement pas reconnu celui avec qui il partage sa vie depuis quelques mois. En retour, le chien noir s’est montré bouleversé par la situation, ne comprenant pas l’attitude de son ami Himalayen.

@angelarosetv / TikTok

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Une incompréhension palpable

Une vidéo publiée sur le compte TikTok d'Angela Santiago « @Angelarosetv » et relayée par Newsweek, permet de comprendre le déroulé de la scène. Le chien de la famille vient d’être toiletté, et Coco, alors un chaton, ne comprend pas à qui il a affaire. Il le montre de la plus claire des manières en faisant le dos rond et en gardant ses yeux grands ouverts.

En retour, le chien est désemparé, il agite la queue comme s’il disait à son acolyte félin : « regarde-moi, c’est moi ! Je suis le même ! ». Il finit par se réfugier dans les jambes de sa maîtresse, qui elle seule sait le réconforter à ce moment-là.

@angelarosetv / TikTok

De l’humour en commentaires

Sous la vidéo, les internautes partagent leurs expériences similaires, mais aussi des notes d’humour difficiles à refreiner face à ce duo qui vit un moment de grande incompréhension. Une internaute explique : « J’ai vécu la même chose lorsque mon mari s’est rasé la moustache et la barbe », et un autre : « Pauvre chat, il a une permanence de l’objet limitée ».

Grâce à des explications des propriétaires et l’éclairage de plusieurs internautes, on comprend que le félin n’a pas reconnu le chien car ce dernier a sans doute changé d’odeur en passant un petit temps chez le toiletteur. Les « retrouvailles » se sont passées pour le mieux.

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Comment les chiens et les chats s’apprivoisent-ils par l’odeur ?

L’odorat est le sens qui permet aux chats comme aux chiens de communiquer et de s’envoyer des signaux. Voici les principales fonctions de l’odeur chez nos compagnons :