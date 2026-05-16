Une chatte polydactyle secourue avec son unique chaton en adopte 6 autres devenus orphelins

S'occupant déjà de sa petite Socks, la chatte Mama Mittens a surpris les équipes du refuge l'ayant prise en charge en accueillant sans hésiter 6 chatons orphelins fraîchement arrivés. En un instant, elle est ainsi devenue la maman de 7 petits qu’elle élève aujourd’hui avec une tendresse exemplaire.

Début avril 2026, une chatte polydactyle errante et son unique chaton avaient été découverts à Long Beach, en Californie (Etats-Unis), et emmenés au refuge local Helen Woodward Animal Center.

Décrite comme une féline « au grand cœur et aux grandes pattes », Mama Mittens pouvait enfin élever son bébé de 3 semaines, une femelle appelée Socks par la suite, en sécurité et en ne manquant de rien. Sa fille possède d'ailleurs, elle aussi, des doigts supplémentaires.



Helen Woodward Animal Center

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Peu après l'arrivée de la chatte au pelage calico et son chaton au refuge, une portée de 6 chatons orphelins ont été pris en charge par la même association. Âgés de 6 semaines, leurs chances de survie étaient sérieusement compromises en l'absence de leur génitrice.



Helen Woodward Animal Center

L'équipe du Helen Woodward Animal Center a décidé de tenter de les proposer à Mama Mittens en espérant qu'elle les accepte. Elle l'a fait sans hésiter.

« Elle a immédiatement commencé à leur donner à chacun l’amour qui leur manquait »

« Du jour au lendemain, Mama Mittens est passée de mère célibataire d’un seul petit à mère célibataire de 7 », rconte Courtney Williams, responsable dans cette structure d'accueil californienne, à People .

« Mama Mittens n’a pas seulement accepté de les nourrir ; elle a immédiatement commencé à leur donner à chacun l’amour qui leur manquait », poursuit Courtney Williams.



Helen Woodward Animal Center

Les 6 chatons « adoptés » par Mama Mittens ont reçu des noms de vêtements, comme leur mère de substitution et la petite Socks : Flip, Flop, Jean, Jacket, Hat et Scarf.

Ils se portent tous très bien et grandissent dans des conditions optimales en attendant d'atteindre l'âge d'être stérilisés, puis proposés à l'adoption.

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L’info Woopets : les chats polydactyles sont-ils plus fragiles ou simplement différents ?

La polydactylie est une particularité génétique qui se traduit par la présence de doigts supplémentaires, le plus souvent sur les pattes avant. Contrairement à une idée reçue, il ne s’agit pas d’une maladie. Dans la grande majorité des cas, ces chats vivent parfaitement normalement et sans douleur associée.

Sur le plan vétérinaire, ces doigts en plus ne gênent généralement ni la marche ni l’équilibre. Au contraire, certains chats polydactyles semblent même plus à l’aise pour grimper ou saisir des objets. Cette particularité peut toutefois nécessiter un suivi régulier des griffes, car certaines zones peuvent s’user moins naturellement.

Enfin, la polydactylie étant héréditaire, elle se transmet facilement au sein de certaines lignées.