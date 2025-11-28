Après avoir trouvé une chatte errante lors d’une mission à l’étranger, ce soldat met tout en oeuvre pour la ramener chez lui et lui offrir une belle vie

Lorsqu’ils sont en mission à l’étranger, il n’est pas rare que certains militaires tissent de profonds liens avec des animaux errants de passage dans leur base. Le sergent Avery en sait quelque chose puisqu’il a fait la connaissance d’une minuscule chatte grise qui est très vite devenue sa meilleure amie. Mais au moment de retourner aux États-Unis, il était impossible pour le soldat de laisser la féline derrière lui…

Smokey n’avait que 2 semaines quand le sergent Avery l’a trouvée errante au sein de sa base militaire. Immédiatement, le jeune homme a pris la boule de poils sous son aile et s’est occupé de la nourrir et la réconforter. En quelques semaines seulement, l’homme et l’animal sont devenus inséparables et ont pris l’habitude de s’apporter mutuellement un peu de lumière et de bonheur dans l’environnement hostile qu’ils partageaient alors. “Smokey est une chatte très spéciale, qui m’a donné une nouvelle vision de la vie ici. Il n’y aura rien pour elle quand je partirai. Cela me fait mal au cœur de penser qu’elle restera seule ici”, a confié le sergent Avery dans un entretien accordé au site web Total Prestige Magazine .

© Paws Of War / Facebook

Une amitié indéfectible

Finalement, lorsque l’heure de regagner les États-Unis est venue pour le soldat, ce dernier s’est révélé incapable de repartir sans prendre Smokey avec lui. Encore petite et totalement livrée à elle seule, la minette n’aurait jamais pu survivre. En effet, les animaux errants sur les diverses bases militaires sont souvent confrontés aux maladies, à la déshydratation et à la famine, surtout lorsque les soldats présents finissent par s’en aller… Dans ces conditions très difficiles, les chiens et chats qui survivent sont très peu nombreux. Alors pour éviter ce funeste avenir à sa petite protégée, le sergent Avery s’est rapproché de l’association Paws of War qui aide les militaires américains à adopter et ramener les animaux avec lesquels ils ont noué une forte relation lors de leur déploiement à l’étranger.

© Paws Of War / Facebook

Immédiatement, les bénévoles ont pris le cas de Smokey très au sérieux et ont lancé une cagnotte. “Notre mission de sauvetage pour Smokey est en cours. Les animaux secourus par nos militaires deviennent des membres de la famille et leur apportent un soutien émotionnel important. Sans ces soldats, ces animaux sont souvent livrés à eux-mêmes. Ensemble, nous ferons en sorte que Smokey ne soit pas laissée seule et nous la mettrons en sécurité. Nous ne pouvons pas modifier le début de sa vie, mais nous pouvons changer la fin de son histoire”, a expliqué Robert Misseri, cofondateur de Paws of War, sur Facebook. Aujourd’hui, Smokey est bel et bien aux États-Unis et mène une douce vie dans sa nouvelle famille.

© Paws Of War / Facebook