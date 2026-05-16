8 mois après avoir tout perdu dans un incendie, une famille de Marseille retrouve avec émotion son chat disparu (vidéo)

Dévastés par l’incendie qui a emporté leur maison l’été dernier à Marseille, Frédéric Hervouët et sa fille Louna ne s’attendaient plus à un tel bonheur : retrouver leur chat Hadès, disparu depuis 8 mois. Une nouvelle profondément émouvante qui est venue apporter beaucoup de joie après une longue période d’épreuves.

L’incendie qui a ravagé une partie de Marseille (13) en juillet 2025 a bouleversé la vie de nombreuses familles. Parmi elles, Frédéric et sa fille Louna Hervouët ont vu disparaître en quelques heures 4 des 5 maisons familiales, transmises de génération en génération sur les hauteurs de l’Estaque. Face aux flammes qui se rapprochaient dangereusement de leur propriété, la famille avait quitté les lieux après s’être assuré qu’aucun de leurs 5 chats n’était resté piégé à l’intérieur.

Malgré l’immense choc causé par la perte de « toute une vie », les Hervouët ont ressenti un profond soulagement en retrouvant tous leurs animaux sains et saufs le lendemain du drame. Pépite, Plume, Hadès, Seth et Venus sont alors devenus un véritable réconfort au milieu des ruines.

Une disparition qui brise le cœur

Mais quelques jours après leur relogement provisoire à Ensuès-la-Redonne, un nouveau coup dur est venu frapper la famille : Hadès, leur majestueux Maine Coon croisé avec un Chartreux, a soudainement disparu. Louna a alors tout tenté pour retrouver le minou âgé de 11 ans, partageant des avis de recherche partout autour d’elle, avant de devoir peu à peu accepter l’idée qu’il ne reviendrait peut-être jamais.

© Louna Hervouët / Facebook

Pourtant, le félin n’était pas loin. Comme le rapporte La Voix du Nord, il aurait en effet trouvé refuge à La Rove, une commune voisine, où il aurait vécu discrètement pendant plusieurs mois, comme guidé par son instinct de survie après le traumatisme de l’incendie.

Des retrouvailles inespérées

Après des mois d’inquiétude et de tristesse, Frédéric et Louna ont finalement vécu des retrouvailles qu’ils n’osaient plus espérer. Huit mois après l’incendie qui avait bouleversé leur vie, Hadès a été retrouvé grâce à un habitant qui l’a conduit dans une clinique vétérinaire locale.

© Louna Hervouët / Facebook

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Lorsque le père de famille est venu le récupérer, l’émotion a immédiatement submergé tout le monde. « Quand j’y suis allé et que je l’ai appelé, il a quitté le coin dans lequel il était recroquevillé pour venir jusqu’à moi en miaulant, l’assistante vétérinaire était au bord des larmes et moi aussi », a confié Frédéric au quotidien La Provence.

De retour dans la maison provisoire d’Ensuès-la-Redonne, Hadès a rapidement repris ses habitudes, s’installant fièrement sur le canapé comme s’il n’avait jamais disparu.

Pour Frédéric et sa fille Louna, qui avaient fini par faire le deuil de son absence, ce retour ressemblait à un véritable miracle.

© Louna Hervouët / Facebook

Et comme si la vie cherchait enfin à leur offrir un peu de répit après tant d’épreuves, la famille a aussi appris que leur assurance continuerait à prendre en charge leur loyer pendant un an et qu’une aide leur serait accordée pour reconstruire un logement. Comme l’a justement résumé Frédéric avec émotion : « La roue finit toujours par tourner. »

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© La Provence / Instagram

L’info Woopets - Comment aider son chat après un traumatisme ?

Après un événement stressant comme un incendie ou un déménagement, un chat peut se cacher, fuir ou disparaître temporairement. Pour l’aider à retrouver ses repères, voici ce que vous pouvez faire :