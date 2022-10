Des bénévoles se mobilisent pour mettre en sécurité des dizaines de chats devenus errants après une expulsion

Une association basée en Pennsylvanie s’efforce de localiser et prendre en charge autant de chats que possible après leur abandon faisant suite à une expulsion, rapportait WTAE le lundi 10 octobre.

Furry Felines indiquait hier sur sa page Facebook avoir réussi à récupérer 58 chats et chatons. Une vingtaine de leurs congénères doivent encore être retrouvés au plus vite, car ils sont malades et blessés pour la plupart.

Cela fait près d’une semaine que les bénévoles de l’association sont mobilisés pour secourir ces animaux. Ces derniers s’étaient retrouvés sans toit après l’expulsion de leur propriétaire de sa maison située à Jeannette, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Pittsburgh.

« Beaucoup parmi ceux que nous avons ne sont pas dans un état de santé optimal. Il y en a encore environ 25 en fuite », explique Erica Pushkar, présidente de Furry Felines. Des félins couverts de puces, de blessures et sales. L’un d’eux avait de la cire de bougie fondue sur le pelage, un autre la queue cassée, tandis qu’un 3e a dû être hospitalisé en urgence après avoir été renversé par une voiture. 4 autres chats sont actuellement chez le vétérinaire de l’association.



Un appel aux dons lancé par l’association victime d’un piratage bancaire

Furry Felines ne pouvant accueillir tous les animaux secourus, certains d’entre eux ont été transférés au refuge d’All But Furgotten dans la ville voisine de North Huntingdon.

Furry Felines a plus que jamais besoin de dons, elle qui avait vu son compte bancaire vidé par un hacker fin septembre. Le coût estimé pour cette seule opération de sauvetage avoisine les 8000 dollars (8200 euros environ) jusqu’ici.