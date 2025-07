Partie acheter du béton, elle revient du magasin avec un chaton nouveau-né découvert sous un emballage plastique (vidéo)

Alors qu’ils ne s’attendaient qu’à faire quelques emplettes pour leur jardin, Shelby Elko et son mari ont fait une découverte inattendue. Caché au cœur d’un emballage de palette, un minuscule chaton luttait pour rester en vie. Ce moment improbable a marqué le début d’une belle histoire de sauvetage et d’amour.

Shelby Elko et son mari s’étaient récemment rendus au magasin local de bricolage et de jardinage pour acheter du béton. Dans l’enceinte extérieure de l’établissement, alors qu’ils passaient devant une palette de sacs de terreau, ils ont entendu des miaulements étouffés. Ils ont ensuite vu du mouvement derrière le film plastique noir recouvrant les sacs.

Le conjoint de Shelby Elko a retiré une partie de l’emballage et, à sa grande surprise, un chaton nouveau-né en est tombé. Fort heureusement, la chute n’a pas été grave. « Je l'ai pris dans mes bras, et nous avons fouillé toute cette palette sans trouver d'autres chatons ni de maman chat », raconte-t-elle à The Dodo.



@shelbyelko / TikTok

Le couple a contacté une association locale qui a estimé l’âge du chaton à 5 jours. Shelby Elko l’a emmené à la maison et s’est mise à le nourrir au biberon. Elle a décidé de l’appeler Oscar. « C'est un gros gourmand, il adore manger. Il est si doux et si précieux », dit-elle de son petit protégé.

Une famille féline adoptive, en attendant la véritable adoption

Le lendemain, elle a appris qu’une chatte et ses chatons venaient d’être découverts dans le même magasin. S’agissait-il de la famille d’Oscar ? Il n’y avait qu’un seul moyen de le savoir. Shelby Elko a emmené le chaton à la maison où les autres félins ont été recueillis. Il s’est avéré qu’il était beaucoup plus jeune que ses congénères et ne pouvait donc pas faire partie de cette portée.

Malgré tout, il a été décidé de laisser Oscar auprès d’eux, en espérant que la maman chat l’accepte. C’est ce qu’elle a fait.

@shelbyelko / TikTok

Le chaton se porte très bien et devient de plus en plus fort chaque jour. Lorsqu’il sera suffisamment grand et autonome, Shelby Elko l’adoptera. « Je suis si heureuse qu’il soit vivant, en bonne santé et qu’il grandisse. Nous l'aimons déjà tellement », conclut-elle.