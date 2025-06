Ils pensaient sauver deux sœurs, mais découvrent que l’un d’eux est un chaton rare aux allures de miraculé (vidéo)

Ce jour-là, l’association Best Friends Felines a dû accueillir une portée de chatons dans ses locaux. Leur équipe était réunie pour venir en aide à ces petits êtres malades, alors âgés de 2 semaines à peine. Malgré tous les efforts, seuls 2 boules de poils s’en sont sorties : Minty et Moo, des forces de la nature, aussi mignonnes que surprenantes.

Best Friends Felines revenait sur ce moment très difficile mené par des infirmières ayant « fourni des soins initiaux importants » aux chatons. Les 2 survivantes de la portée ont été nommées Minty, pour la chatonne écaille de tortue, et Moo, pour la petite au pelage hirsute noir et blanc.

@bestfriendsfelines / Instagram

Des progrès parlants

Accueillies ensembles dans une famille d’accueil, les 2 chatonnes ont reçu les meilleurs soins. Un porte-parole de l’association expliquait à Love Meow : « Elles se nourrissent bien, exercent leurs cordes vocales lorsqu’elles ont faim et passent le reste de leur temps emmitouflées à dormir. Elles sont petites pour leur âge, mais font de grands progrès déjà ».

Grâce à leur bon appétit, les 2 sœurs ont pu relever le défi de grandir comme il faut et de gagner en force. Une évolution a été remarquée à peine une semaine après leur arrivée.

Des personnalités complémentaires

Les 2 minettes se sont distinguées par leurs caractères un poil différents. La mère d’accueil confiait : « Minty est toujours l’instigatrice, tandis que Moo préfère se rouler sur le dos et avoir l’air adorable pour inciter Minty à se battre ». Les chatonnes ont cependant attribué leur confiance à leur ange gardien au même moment : « reconnaissant sa voix ».

Sur le plan de la motricité, Minty et Moo se sont aventurées dans les pièces de la maison avec beaucoup de volonté, même si : « leurs petites jambes sont encore un peu bancales ».

@bestfriendsfelines / Instagram

A lire aussi : À l'avant-veille de Noël, une famille découvre que sa chatte disparue depuis 7 ans a élu domicile dans un lave-auto

« Nous avons été choqués, mais dans le bon sens »

Tous les bénévoles pensaient jusque-là que Minty, l’écaille de tortue, était une femelle. En effet, ce type de pelage ne concerne quasiment que des femelles. Une visite chez le vétérinaire a révélé complètement autre chose : « Nous avons une écaille mâle parmi nos chatons », se sont exclamés les bénévoles. Un autre ajoutait : « Cela nous apprendra à toujours vérifier et à ne jamais présumer ».

@bestfriendsfelines / Instagram

Si cela ne change pas grand-chose à la vie de Minty, il est désormais assuré qu’il est un être rare ! Pour l’heure, ce qui compte avant tout est que le duo se porte au mieux et s’achemine petit à petit vers un avenir confortable.