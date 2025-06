Son regard croisé, son pelage rare et sa personnalité de diva font de Milo le Somali une vraie star féline

Avec son allure gracieuse, son pelage rare et son petit strabisme attendrissant, Milo ne passe jamais inaperçu. Ce chat Somali, aussi espiègle qu’affectueux, fait sensation sur TikTok aux côtés de ses 4 compagnons félins, tous issus de la même race. Réunis sous le pseudonyme « The Cats of Barnet », ces boules de poils aux personnalités bien trempées enchantent des dizaines de milliers abonnés. Parmi eux, Milo se distingue par sa robe bleutée et caramel, peu commune chez le Somali.

Le Somali est un chat unique en son genre. Variété à poil mi-long de l’Abyssin, ce félin a la réputation d’être joueur, vif, intelligent et attachant. En outre, son besoin d’attention est particulièrement important. Milo, un représentant de cette race, correspond parfaitement à cette description, surtout en ce qui concerne son envie constante d’attirer les regards.

Milo fait partie d’une famille comptant 4 autres chats, tous Somalis. Sur TikTok, on les appelle « The Cats of Barnet » (@catsofbarnet).



Il possède une magnifique robe aux tons captivants. Le haut du corps est recouvert d’un poil bleuté, tandis que l’abdomen affiche une belle couleur caramel. Le tout est associé à de superbes yeux caractérisés par un léger strabisme.

Ces couleurs de pelage ne sont pas courantes chez le Somali. En règle générale, les 2 variantes prédominantes sont le lièvre (gris-brun) et le sorrel (cuivre-rouge chaud). On peut s’en rendre compte dans la courte vidéo ci-dessous, mise en ligne le 5 juin 2025 sur TikTok et relayée par Parade Pets.

Les autres chats de la famille veulent aussi leur moment de gloire

Milo et ses 4 congénères sont vraiment des chats à part. De temps en temps, l’un d’eux n’hésite pas à lui rappeler qu’il n’est pas le seul du joyeux quintette à vouloir se mettre en avant. C’est ce que l’on peut voir dans cette autre vidéo :

On ne peut d’ailleurs qu’être fasciné par le charme du 2e chat. D’autres vidéos sont à découvrir sur le compte TikTok « @catsofbarnet » qui est suivi par plus de 42 000 followers, et les chats sont tous aussi magnifiques les uns que les autres.