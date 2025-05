Une chatte jugée "non adoptable" en raison de son comportement montre un tout autre visage auprès d'une femme ayant cru en elle (vidéo)

Une chatte de refuge dont personne ne voulait en raison de son attitude hostile envers ses semblables et les humains a fini par rencontrer l’amour. Une jeune femme est effectivement tombée sous le charme de la féline et a décidé de ne pas se fier à la description peu reluisante que l’on faisait d’elle dans la structure d’accueil où elle vivait.

Stell, chatte au pelage colourpoint, souffrait de sa très mauvaise réputation durant son long séjour au refuge. Ce qui n’a pas empêché à une utilisatrice de TikTok se faisant appeler « @woepaint » de croire en son potentiel et de prendre la décision de lui offrir sa chance.



@woepaint / TikTok

Au refuge, on avait expliqué à @woepaint que Stell devait être constamment tenue à l’écart des autres pensionnaires, car elle avait tendance à se montrer « méchante » à l’égard de ses congénères et des membres du personnel.

Celle qui est devenue sa propriétaire savait, tout au fond d’elle, que cette minette était tout sauf agressive et qu’elle méritait que l’on fasse table rase de son passé pour qu’elle ait droit à un futur radieux.

@woepaint a donc fini par adopter Stell malgré les multiples avertissements des bénévoles, et elle n’a absolument pas regretté d’avoir relevé ce défi. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’elle a postée le 9 avril 2025 sur TikTok et que relaie Newsweek. La voici :

Tout sauf « méchante »

« Moi et la chatte que les gens au refuge trouvaient trop turbulente et qui a dû être mis en isolement parce qu'elle était méchante avec les employés et les autres chats », peut-on lire dans sur la vidéo en question, qui a généré plus de 600 000 vues à ce jour.

On voit l’adoptante la prendre tendrement dans ses bras et la chatte y réagir en posant la tête sur son épaule avant de recevoir un bisou de sa part.

La scène et l’histoire ont attendri de nombreux internautes. L’un d’eux, ayant réagi en commentaire, a trouvé « tellement adorable qu’elle ait regardé [sa maîtresse] puis [l’ait] étreinte ». Une autre a dit « espérer que les gens réalisent que les chats se comportent différemment dans les refuges dans la plupart des cas. Ils sont confinés, surstimulés et entourés d’étrangers. Qui peut bien leur reprocher d’être irritables ? »