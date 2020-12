Dépister tôt les maladies de son chat et assurer le suivi de sa santé depuis chez soi, est-ce possible ?

Photo d'illustration

Il n’est pas simple de prévenir ou suivre les maladies chroniques dont un chat peut souffrir. L’évolution peut être aussi fulgurante que discrète. D’où la nécessité d’agir rapidement, avant toute possibilité d’aggravation. Grâce aux avancées technologiques récentes, il existe aujourd’hui des solutions prometteuses, que l’on peut mettre en place chez soi.

L’observation du comportement de l’animal et le suivi de sa santé sont essentiels si l’on veut vraiment lui permettre de vivre mieux et plus longtemps. La qualité de la relation vétérinaire / propriétaire est cruciale quant à cette aspiration. Comment répondre à ces exigences en tant que maître ? Comment faire en sorte que le bien-être et la santé de son animal soient protégés et améliorés, tout en s’épargnant des contraintes comme les déplacements et le stress ? Des outils technologiques révolutionnaires le permettent aujourd'hui.

L’importance du suivi de la santé de son chat

Bon nombre de propriétaires rechignent à emmener leurs chats chez le vétérinaire, alors que ces animaux ont besoin de bénéficier d’un suivi de leur santé et de soins réguliers.

Les félins sont susceptibles de souffrir de différentes maladies chroniques aux conséquences sévères, mais qui pourraient pourtant être prises en charge efficacement si elles sont détectées de manière suffisamment précoce. Il s’agit notamment du diabète, de l’obésité, de l’insuffisance rénale, des troubles urinaires, etc. Bien souvent, ces pathologies évoluent rapidement sans que nous n’ayons le temps de nous en rendre compte. Il devient alors trop tard pour réagir.

La situation est plutôt paradoxale ; nous aimons nos chats et souhaitons préserver leur bien-être et leur santé, mais nous ne faisons pas forcément ce qu’il faut dans ce sens. Un chat convenablement médicalisé est un animal heureux, qui a plus de chances de mener une vie longue et de qualité.

Dans le même temps, il est vrai que les consultations vétérinaires, bien que nécessaires, peuvent être source de stress à la fois pour le propriétaire et pour le chat.

Un bac à litière connecté ? Pour quoi faire ?

Les nouvelles technologies, dont la connectivité, offrent aujourd’hui des solutions dans ce domaine, permettant d’assurer le suivi médical de son chat tout en restant à la maison. Le bac à litière connecté Caremitou a justement été pensé en prenant en compte les exigences et besoins à la fois du chat, de son maître et du vétérinaire.

Cet accessoire high-tech tourné vers le bien-être de l’animal de compagnie (chat ou même petit chien) se pose comme un véritable lien entre le propriétaire et le vétérinaire. Il facilite les échanges d’informations entre eux et donc la prise en charge du chat, pour un diagnostic optimal.

La maison de toilette connectée Caremitou, imaginée par une start-up montpelliéraine, est munie de capteurs discrets permettant de récolter de précieuses données concernant le poids, la température et le comportement de l’animal. Chacune d’elles étant susceptible d’être un indice du bien-être du chat. Cette litière intelligente se charge également de récupérer et de trier les urines pour l’analyse des volumes.

Il s’agit là d’un atout réel pour la santé du chat. C’est dans cet objectif que Philippe, un industriel, et Jean-François, un vétérinaire, l’ont conçu. Impliqués dans la santé animale depuis 30 ans, ils souhaitaient véritablement créer un dispositif capable d’améliorer le suivi médical tout en étant design et fonctionnel.

Ses concepteurs ont également tenu à ce que le produit soit fidèle à leurs valeurs : le bien-être animal, le développement durable (fabrication française, circuits courts, matériaux recyclables…) et l’innovation.

Intéressante à plus d’un titre, la litière connectée Caremitou fait actuellement l’objet d’une campagne de crowdfunding sur la plateforme Kisskissbankbank.

Le produit est également plébiscité par les vétérinaires, qui ont rapidement vu les nombreuses possibilités qu’il offre en termes de qualité de suivi santé de l’animal notamment.

Comment ça marche ?

Breveté et primé d’un « Innovation Award » lors du salon CES 2020 aux Etats-Unis, Caremitou se veut intelligent et utile.

Le système prévient l’utilisateur, le propriétaire du chat donc, des modifications notables dans les paramètres liés à la santé de l’animal, comme son poids et son comportement. L’application mobile dédiée, téléchargeable gratuitement et fonctionnant via Bluetooth, communique à la personne des données essentielles, dont il peut d’ailleurs paramétrer les seuils d’alerte et les courbes de tendances.

L’interface lui permet également de créer autant de profils que de chats dont il prend soin.

L’utilisateur peut aussi utiliser l’option Pack Santé, qui fournit des bilans urinaires permettant de dépister et de suivre précocement des maladies.

Par ailleurs, Caremitou récolte et trie les urines grâce à un dispositif breveté (PAD et litière hydrophobe). Ces échantillons peuvent ensuite être remis au vétérinaire pour analyse en toute facilité.

Pratique, ce bac à litière connecté peut être utilisé avec ou sans capot, ou en mode maison de toilette avec ou sans porte. Il s’adapte donc à tous les chats et aux chiens de petite taille. Il est également robuste et simple à nettoyer, et peut être utilisé avec sa litière habituelle : agglomérante, silice, végétale… Le but de l’utilisation de ce dispositif discret et non anxiogène étant de ne pas bousculer les habitudes de l’animal.

Quel intérêt pour le propriétaire du chat ?

Grâce à la litière Caremitou, le propriétaire bénéficie d’une meilleure compréhension de son animal de compagnie, de sa santé et de son comportement.

Cet accessoire lui permet de détecter d’éventuelles maladies suffisamment tôt pour augmenter les chances de guérison, à la faveur d’un dépistage quotidien sur des paramètres tels que le poids, la fréquence des émissions d’urines ou encore la température. Ce qui est évidemment rassurant pour toute personne vivant avec un chat.

Un tel dispositif permet également de se passer des déplacements en cabinet ou clinique vétérinaire évitables.

En plus d’être complète, utile et intelligente, la litière connectée Caremitou est aussi esthétique. Son design soigneusement travaillé et discret, caractérisé par des couleurs et formes douces, fait que cet objet se fond parfaitement dans le décor du domicile.

De plus, elle est fabriquée à base de matériaux grade médical, recyclables.

Pourquoi les vétérinaires sont-ils conquis par Caremitou ?

Caremitou est aussi un excellent outil pour le vétérinaire. Les données récoltées et fournies par cette maison de toilette lui facilitent considérablement le travail. Il peut ainsi qualifier la consultation, puisqu’il sait déjà quelles pistes privilégier et lesquelles exclure dans son diagnostic.

Dans des situations exceptionnelles comme le confinement dicté par la pandémie de Covid-19, Caremitou est une plateforme de tout premier ordre pour l’échange d’informations médicales à distance. Cette solution s’inscrit totalement dans l’évolution que connaît la santé, y compris celle animale, depuis quelques années : e-santé, télésurveillance, télémédecine…

Alors plus que jamais, devenez acteur dans le suivi de l’état de santé de votre animal.