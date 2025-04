Une mère d’accueil assiste admirative à la métamorphose de ses 7 protégés félins qui avaient été abandonnés dans un jardin

Établir la confiance après un début de vie aussi difficile est parfois complexe. Cette mère d’accueil s’apprêtait à laisser du temps aux 7 chatons qui venaient d’arriver sous son toit, et n’imaginait pas qu’ils changeraient aussi rapidement. Après une première nuit marquée par l’épuisement, le temps est venu pour ces chatons de révéler leurs véritables personnalités.

C’est l’association Homeward Bound Cat Adoptions qui est allée à la rencontre de ces 7 chatons dont la présence avait été signalée dans un jardin. Les boules de poils de quelques semaines étaient livrées à elles-mêmes et n’avaient pas de mère pour s’occuper d’elles.

L’association basée à Las Vegas (États-Unis), est intervenue pour sauver les chatons, expliquait Love Meow.

Un réconfort plus que nécessaire

Les 7 chatons ont tout d’abord été confiés à un vétérinaire, qui a pu les soigner pour un rhume, sans doute lié à leurs conditions de vie précédentes. Ils ont ensuite trouvé refuge chez Ellen Richter, mère d’accueil bénévole.

Dans les premiers temps, toute la tribu est restée dans sa cage de transport, à la fois apeurée et épuisée. La première nuit fut plutôt calme, la bénévole ayant pu observer les chatons blottis les uns contre les autres, en quête de chaleur parmi les couvertures et les oreillers.

Un attrait évident pour la nourriture

Dès le lendemain, Ellen a pu remarquer que les chatons, 3 croisés Siamois, et 4 au pelage tigré, avaient des personnalités très distinctes. C’est d’ailleurs un Siamois qui est sorti le premier de la caisse pour aller vers le coin nourriture. Il a donné l’impulsion aux 6 suivants, qui lui ont emboîté le pas.

L’appétit était bien présent chez ses courageux félins qui ont avalé plusieurs paquets de nourriture humide.

Quand la confiance opère

Après la deuxième nuit passée chez Ellen, les chatons se sont montrés encore plus confiants. Dans leur sommeil, ils semblaient plus apaisés et hésitaient moins à sortir de leur couchage. Intéressés par les jouets proposés par la bénévole, certains d’entre eux ont même commencé à interagir d’une autre façon.

Progressivement, les félins ont aussi appris « le fonctionnement de la litière ». Au fil du temps, la cage de transport qui leur servait d’abri, a finalement été laissée de côté. Les chats ont trouvé un plus grand confort dans le lit mis à disposition par Ellen. Après chaque repas, les chats s’y rendaient, de plus en plus éveillés.

À force de bons soins, de repas copieux et d’interactions enrichissantes, les chatons grandissent à vitesse grand V. Ellen est ravie de cette prise en charge et espère que bientôt l’ensemble de ses petits pensionnaires rejoindra des familles.