"Je ne m’attendais pas à ça", une femme adopte un 2e chat pour tenir compagnie au premier et cela devient un joyeux chaos à la maison (vidéo)

Une jeune femme prénommée Julia, se faisant appeler « @antisocialcatowner » sur Instagram et habitant Manchester, en Angleterre, avait constaté que Mia, son amie féline de 4 ans se sentait de plus en plus seule et avait tendance montrer des signes d’ennui.

La chatte en question, possédant une magnifique robe blanche et de superbes yeux vairons, avait effectivement besoin d’une amie, idéalement une congénère. Julia a finalement décidé d’adopter une autre minette pour tenir compagnie à Mia. C’est ainsi que la famille s’est agrandie avec l’arrivée de Jerrie.



mmeowmmia / Instagram

Chatte au pelage colourpoint de 3 ans, cette dernière n’a pas mis longtemps à se faire accepter et même apprécier par Mia. Julia, qui espérait les voir s’entendre, a été agréablement surprise par la vitesse à laquelle elles ont appris à cohabiter l’une avec l’autre.

Mieux encore ; elles ont très vite développé une grand complicité, donnant lieu à un joyeux chaos à la maison.

Un duo fusionnel, explosif et qui réchauffe les cœurs

Dans une vidéo à la fois drôle et attendrissante, on peut effectivement voir Mia et Jerrie se chamailler, jouer et se taquiner mutuellement, notamment autour de la roue d’exercice. Elles n’hésitent pas à s’échanger les coups de pattes, sans méchanceté, bien évidemment, ni à se tendre des embuscades.



Une chose est sûre, Mia ne s’ennuie plus du tout depuis que Jerrie vit sous le même toit. Cette dernière semble d’ailleurs tout aussi heureuse d’avoir une amie et une partenaire de jeu à ses côtés.

Voici la vidéo en question, postée le 1er juillet 2025 sur le compte Instagram « @mmeowmmia » consacré à ce duo félin, et relayée par PetHelpful :

Rien de bien étonnant à ce que leurs aventures soient suivies par 400 000 followers sur le réseau social…