Un chat va voir son meilleur ami Cacatoès à chaque fois que ce dernier l’appelle par son nom (vidéo)

Xanthe et Orchid ont une amitié absolument unique. Le premier est un chat, tandis que le second est un oiseau. Cela ne les a pas empêchés de devenir les meilleurs amis du monde, et de nouer un lien aussi improbable que précieux. Leur propriétaire filme régulièrement leurs aventures pour les partager à sa communauté sur les réseaux sociaux.

Couleur et joie se dégagent de la page TikTok de la famille Sullivan. Cette dernière tient le refuge pour oiseaux exotiques Rainbow Parrot Rescue en Floride (États-Unis). Orchid, un cacatoès, fait partie des animaux sauvés et est resté sur place depuis. Dans la maison du bonheur, il ne passe pas ses journées avec l'un de ses congénères, mais plutôt avec une boule de poils qui a su faire sa place au milieu des plumes. Il s’agit de Xanthe, le chat du foyer et son meilleur ami depuis plusieurs années maintenant.

À première vue, les points communs entre les 2 sont difficiles à trouver. Mais qui a dit qu'il fallait se ressembler pour nouer une relation ? Certainement pas eux ! Leur différence est loin d'être un obstacle à leur amitié. Au contraire, ils ne semblent même pas la remarquer.

Une vidéo cocasse

Orchid est arrivé dans la maison après le félin. Il a été abandonné par ses anciens propriétaires après avoir été blessé. Sur place, il a pu compter sur le soutien de Xanthe pour se remettre sur pattes. Ce dernier n'était encore qu'un chaton, alors les animaux ont, en quelque sorte, grandi ensemble et franchi différentes étapes de leur vie côte à côte. Cela explique pourquoi ils s'entendent si bien aujourd'hui et sont inséparables.

Leurs propriétaires aiment les filmer et partager de nombreuses publications sur leurs réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des internautes. Un clip relayé par Parade Pets a notamment amusé les utilisateurs de la plateforme. Sur les images, on découvre Orchid perché sur une branche. Il appelle clairement Xanthe par son prénom, alors ce dernier finit par le rejoindre.

Cette vidéo n'est qu'un infime exemple parmi tant d'autres prouvant la complicité des drôles d’amis. Leur maîtresse est reconnaissante d'assister à un tel lien : « Ils vivent littéralement l'un pour l'autre ! [...] Il n'y a pas d'explication, mais c’est le cas depuis le premier jour ». Et bien sûr, les internautes fondent devant eux !