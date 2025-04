Une chatte venant d'accoucher émeut sa sauveuse en lui présentant ses petits trésors (vidéo)

Cali découvre les joies (et la fatigue) de la maternité. Cette chatte est tellement fière de sa progéniture et pleine de gratitude envers sa propriétaire qu’elle a tenu à présenter ses bébés à cette dernière dans un moment particulièrement émouvant. Sa maîtresse a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur TikTok.