Un chaton sorti de la rue conquiert le cœur d'une chienne qui n'aimait pas les chats et découvre le bonheur (vidéo)

Une simple rencontre au détour d’un chemin peut bouleverser une vie. Sur l’île de La Réunion, un chaton âgé d’à peine 2 semaines a été ramassé par un bon samaritain. Fragile et solitaire, il n’aurait certainement pas survécu sans cette main bienveillante tendue vers son petit corps frigorifié. Par la suite, la créature chétive a été placée en famille d’accueil, où elle a appris le sens des mots « amour » et « sécurité ». Elle a même eu droit à son « happy ending » ! Un témoignage rapporté par l’association YouCare.

Avec ses criques, ses cascades, ses montagnes et ses remparts de nature, l’île de La Réunion constitue une destination de rêve pour s’évader du quotidien. C’est au cœur de cette terre paradisiaque, qu’un minuscule chaton errait à l’aveugle, sans mère ni compagnons de portée à ses côtés.

Ses prunelles juvéniles restaient closes, et le cordon ombilical qui le reliait à sa précieuse source de vie tapissait son petit ventre. La solitude l’accompagnait dans un brouillard aussi sombre que la nuit…

Par un heureux hasard, un bénévole de l’association Sauve ton bourbon et cie est tombé nez à truffe avec ce vagabond malingre.

Faible et essoufflé, celui qui a été baptisé Fenwick a reçu un souffle d’espoir. Ce jour-là, la boule de poils a fait ses adieux à la rue, avant de rejoindre sa famille d’accueil.

Un nouveau départ

C’est ainsi que Fenwick a été déposé dans un nid douillet, où il a savouré les témoignages d’affection d’une maman de substitution. Summer, l’une des chiennes du foyer, était connue pour ne pas apprécier les chats. Et pourtant !

La belle au manteau de fourrure n’a pas réussi à garder la porte de son cœur fermée. Comment résister à ce chaton en mal d’amour, qui a vécu tant d’épreuves, malgré son (très) jeune âge ?

Gorgée de tendresse, Summer l’a littéralement adopté et s’en est occupée comme s’il représentait son petit trésor. Elle l'a aidé à grandir. Ses bienfaiteurs, quant à eux, avaient pour mission de le biberonner tous les jours, pendant plus d’un mois. Hélas, la famille d’accueil ne pouvait lui offrir le gîte et le couvert éternellement. En outre, aucun adoptant local ne s’est manifesté pour récupérer l’orphelin.

Face à cette situation, l’équipe de Sauve ton bourbon et cie a lancé une bouteille à la mer, à laquelle l’association YouCare a répondu. Vers l’âge de 2 mois, le jeune félin s’est envolé vers son avenir. Fenwick a plané au-dessus de l’océan Indien et effleuré les nuages, avant d’atterrir en Île-de-France.

Une famille pour la vie

« Le jour de son arrivée, nous l’avons gardé à l’association, a expliqué Sandy de YouCare à l’équipe rédactionnelle de Woopets, c’était un terrain de jeux pour lui ! Dynamique et bavard, il ne demandait qu’à jouer. »

Aussitôt rapatrié dans l’Hexagone, le chaton a suscité l’intérêt d’une mère et de son enfant. « Nous lui avons proposé de devenir d’abord famille d’accueil, et nous lui avons laissé une semaine pour se décider à l’adopter définitivement, a poursuivi notre interlocutrice, évidemment, elle a craqué, car Fenwick est vraiment trop mignon ! »

Si le bénévole n’avait pas découvert le bout de chou aux pattes de velours, la Mort lui aurait certainement offert son baiser glacé. Fenwick a eu beaucoup de chance. L’ex-va-nu-pattes esseulé se lèche désormais les babines avec le bonheur. Il grandit sereinement, en se sentant sincèrement aimé.

A lire aussi : Dans ce refuge, les enfants sont invités à lire des histoires aux chats pour calmer leur anxiété

Crédits photo : association YouCare