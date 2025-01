Un chat sauvé de l'errance devient la mascotte d'un commissariat de police et une célébrité sur les réseaux sociaux

Bandit coule des jours heureux dans les locaux de la police. Ce chat ne s’y trouve pas parce qu’il aurait commis un quelconque délit, mais pour la simple raison que ce commissariat est sa maison. Il y vit depuis son plus jeune âge et est devenu la mascotte des lieux.

Newman est une ville de l’Etat de l’Australie-Occidentale, située dans une région semi-aride typique de l’outback australien. Au commissariat de police local, on peut croiser un membre très spécial des forces de l’ordre ; il s’agit d’un magnifique chat à la fourrure épaisse et tigrée, répondant au nom de Bandit.

Le félin y vit depuis 2020. Il avait été sorti de l’errance et adopté par les policiers de Newman alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton, rapporte ABC News.



PC-Bandit Newman / Facebook

Bandit est très vite devenu la mascotte du commissariat, s’attirant les sympathies de tout le monde, à commencer par le sergent Simon Rimmer qui en est à la tête. Ce dernier, qui dit pourtant être « une personne à chiens », explique avoir le sentiment que le chat « fait partie de l’équipe et [que] tout le monde semble apprécier sa compagnie ».

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.

Le matou passe ses journées à flâner dans les couloirs du poste de police ou à faire la sieste dans les bureaux des policiers. Il n’hésite pas non plus à sauter sur leurs genoux, ni à s’allonger sur leurs claviers.

« De temps en temps, il a de petites périodes d'absence, mais il n'a pas besoin de faire de demande de congé… Il fait juste ce qu'il veut », indique le sergent Simon Rimmer.

« Les gens sont un peu plus à l'aise pour parler »

La popularité de Bandit dépasse largement le cadre du commissariat. Il est de plus en plus connu au sein de la communauté locale, en particulier sur la Toile. Un compte Facebook a, en effet, été créé à son nom et son fan club compte des membres sans cesse plus nombreux.

A lire aussi : Abandonnée en raison de son cancer, une chatte à 3 pattes trouve la sérénité auprès d’une femme qui a surmonté la même maladie (vidéo)

Pour les policiers, Bandit constitue un excellent vecteur de communication avec les citoyens. Son compte est souvent utilisé pour relayer des communiqués ou des appels à témoins.

« Les gens sont un peu plus à l'aise pour parler, via notre compte Facebook et en au gardien de la paix Bandit, explique le sergent Simon Rimmer. Ils n'ont pas besoin de s'identifier à un agent particulier ici au commissariat. C'est juste le gardien de la paix Bandit et ils en sont heureux ».