Une famille découvre avec stupeur ce qui cause la douleur de leur chatte adoptée il y a 8 ans

La famille de Chelsea, une habitante de Denver dans le Colorado (Etats-Unis), compte plusieurs chats, dont une femelle au pelage tigré qui répond au nom de Hari.

Ces derniers temps, cette chatte séniore paraissait de moins en moins énergique et ses déplacements devenaient de plus en plus difficiles. Elle boitait et avait du mal à monter les escaliers.



Gogomagickitten / Reddit

Chelsea et son mari ont d’abord mis cela sur le compte de l’âge, vu que la féline a 10 ans, ou d’une petite blessure. « Il s'agissait principalement de sa patte avant droite, explique-t-elle dans un post partagé sur Reddit et relayé par Newsweek. Nous pensions au départ que c'était une entorse, alors elle a été mise sous analgésique, mais après une semaine, elle n'allait toujours pas mieux. Nous avons commencé à nous dire que c'était l’âge. »

C’est le conjoint de Chelsea qui avait adopté Hari dans un refuge en 2017, alors qu’elle avait 2 ans. Personne ne connaissait le passé de l’animal, pas même les bénévoles de la structure d’accueil.

Pour en avoir le cœur net, le couple a récemment décidé de l’emmener chez le vétérinaire, qui a recouru à la radiographie. Ce que les examens ont révélé ont laissé Chelsea et son époux sous le choc. « [Les vétérinaires] ont découvert qu'elle avait 2 plombs d’arme à air comprimé, l'un dans la patte arrière droite, l'autre dans la poitrine », dit la propriétaire de la chatte.



Gogomagickitten / Reddit

« J'ai pleuré pendant tout le chemin du retour »

Les radios ont également révélé la raison pour laquelle Hari boitait ; elle avait une patte avant plus courte que l’autre. « Cela est dû au fait que sa patte droite a une vieille fracture qui n'a pas guéri, et ils ont également trouvé des fractures dans ses pattes arrière, datant d’avant son adoption », précise Chelsea.

« J'ai pleuré pendant tout le chemin du retour, confie celle-ci. J'étais tellement triste parce que Hari est la chatte la plus gentille qui soit. Elle est si douce et accueillante. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait nuire à une créature de cette façon ».

Gogomagickitten / Reddit

Hari reçoit désormais des traitements pour son genou et sa colonne vertébrale, et commencera probablement des séances de physiothérapie pour atténuer la douleur et améliorer sa mobilité. Sa famille s’emploie aussi à faire en sorte qu’elle bénéficie de tout le confort possible à la maison ; couchages chauffés, catio ensoleillé… Ses humains l’aiment et veulent qu’elle le sache.