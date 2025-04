Ce chat mélomane n'est jamais aussi détendu et heureux que lorsqu'il pose la tête sur le piano pendant que ses propriétaires en jouent (vidéo)

Comme tous les chats, Zlatko adore s’amuser avec ses jouets et se chamailler avec ses congénères. Toutefois, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est s’allonger à proximité de ses pianistes de propriétaires et les écouter jouer. Quel que soit l’air qu’ils exécutent, l’essentiel pour lui est d’être auprès d’eux et de profiter de la mélodie.

L’Ukrainienne Mariana Koval et son mari d’origine bulgare Dimcho Velichkov sont tous 2 des pianistes de talent. Ils sont aussi propriétaires d’une famille féline nombreuse, puisque celle-ci est constituée de 10 chats.

Le couple a beau se produire face à de vastes publics de connaisseurs et qui savent donc apprécier son art, ce sont ses amis à fourrure qui restent ses principaux admirateurs. L’un d’eux en particulier ne manque aucune de ses répétitions à la maison. Il s’agit de Zlatko, un magnifique mâle à la robe tigrée qui s’intéresse énormément à leur musique.



pianists_mariana.dimcho / Instagram

Chaque fois qu’ils s’installent individuellement ou en duo face à leur piano et commencent à jouer, ses humains le voient immédiatement les rejoindre. Il s’allonge alors soit sur leurs genoux, soit directement sur le clavier pour profiter de la partition, apprend-on via The Dodo.

Il arrive même à Zlatko de se laisser bercer par la musique jouée par ses maîtres jusqu’à s’endormir.

On peut voir ce chat manifester son intérêt pour les notes de piano exécutées par Mariana Koval et Dimcho Velichkov dans une multitude de photos et vidéos partagées sur leur compte Instagram commun.

Un fan de piano et particulièrement de Chopin

De temps en temps, Zlatko est rejoint par ses congénères Anya, Bambi et Sasha, mais ils ne sont pas aussi assidus et passionnés que lui.

Le chat tabby semble même avoir développé des préférences musicales. « Zlatko adore Chopin », assure, en effet, Mariana Koval.

Le quadrupède aime-t-il davantage écouter la musique jouée par ses humains ou être à leurs côtés dans ces moments-là ? « Les deux à la fois », a répondu la musicienne en commentaire sous l’une des publications Instagram le concernant.