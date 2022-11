Cas extrêmement rare, ce chat de refuge sans organe reproducteur n'est ni mâle ni femelle et cherche une famille aimante

Un jeune chat récemment arrivé dans un refuge britannique s’est avéré être né sans sexe. Une première pour l’association et ses vétérinaires, qui espèrent le faire adopter rapidement et ainsi lui permettre de connaître l’amour d’une famille.

Hope est un chaton de bientôt 4 mois dont on ignore le sexe pour le moment. En fait, il n’en a pas probablement pas du tout, les vétérinaires l’ayant examiné n’ayant découvert chez lui aucun organe génital. Une information rapportée par The Guardian le lundi 7 novembre.

A son arrivée au refuge de l’association Cats Protection à Warrington, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le personnel pensait d’abord avoir affaire à une femelle. A l’issue de l’examen initial, l’équipe de la structure de recherche a été stupéfaite de constater que Hope ne possédait aucun organe reproducteur externe.



Il semblerait que le félin ne soit pas doté d’organes sexuels internes non plus, ce qui constitue une situation inédite pour cette association. Pour Fiona Brockbank, vétérinaire en chef de Cats Protection Warrington, il s’agit manifestement d’un cas d’agénésie, ce qui signifie qu’un organe (sexuel en ce qui concerne Hope) ne s’est pas développé lors de l’embryogénèse. Le chat à la robe tabby n’est donc ni un mâle, ni une femelle.

« Il existe une possibilité que certains tissus ovariens ectopiques se cachent à l'intérieur, mais nous pensons que c'est extrêmement improbable, indique le Dr Brockbank. C'est si rare qu'il n'y a pas vraiment de terme couramment utilisé pour cette situation, mais il s'agit en fait d'agénésie des organes sexuels. »



La vétérinaire ajoute qu’elle et ses collègues ignorent si cela peut affecter la santé et le bien-être de Hope, vu qu’il n’existe pas de précédent connu, mais assure qu’ils l’ont dument surveillée. Ils ont notamment constaté que l’animal, décrit comme amical et joueur, pouvait uriner et déféquer normalement.

Prêt(e) pour l’adoption

Apprécié au refuge de Warrington, il l’était aussi du personnel du centre d’adoption Tyneside à Gateshead près de Newcastle, où il avait séjourné avant sa prise en charge par Cats Protection. Beni Benstead, responsable du centre en question, raconte en effet que « prendre soin de Hope a été un plaisir, et c'est fantastique qu'il soit maintenant prêt à être adopté. Nous savons qu'il offrira à quelqu’un son agréable compagnie pendant de nombreuses années. Nous serions également extrêmement reconnaissants d’avoir des nouvelles de notre superstar de Tyneside ».

Chez Cats Protection, on espère que la médiatisation de l’histoire de Hope l’aidera à trouver une famille aimante et dévouée.