A défaut de miauler, cette chatte victime de mauvais traitements sort enfin de son mutisme 5 mois après son adoption (vidéo)

Recueillie après avoir vécu l’enfer de la maltraitance, Rolo, une adorable minette au pelage noir, n’avait plus prononcé un seul son depuis son adoption… Jusqu’à ce moment bouleversant filmé par sa bienfaitrice. 5 mois de silence avant que de timides couinements ne viennent témoigner d’un lent mais réel apaisement. Sur TikTok, Kimberley a partagé l’émotion de ces premières vocalises, attendrissant les internautes. L’histoire de Rolo est un récit de résilience, de patience et d’amour, où même le chien de la famille, lui-même secouru, joue un rôle réconfortant.

Une chatte à la robe noire qui avait été sauvée de la maltraitance est restée totalement silencieuse pendant les 5 mois qui ont suivi son sauvetage et son adoption.

Manifestement traumatisée par son douloureux passée, la féline en question, qui répond désormais au nom de Rolo, s’est enfermée dans le mutisme avant de faire découvrir sa voie à sa nouvelle propriétaire prénommée Kimberley et qui se fait appeler « @krcw96 » sur TikTok.



Même si elle ne s’est pas encore remise à miauler à proprement parler, on peut l’entendre émettre de brefs couinements dans l’émouvante vidéo ci-dessous, postée le 8 juin 2025 par sa bienfaitrice et relayée par Newsweek.

Son humaine en a été fortement émue, tout comme de nombreux internautes, la séquence ayant généré 2,4 millions de vues sur TikTok.

D’après Kimberley, Rolo n’a pas arrêté de le faire depuis. Elle ajoutait qu’elle ne l’avait pas encore entendu miauler, mais cela finira très certainement par se produire.

Des couinements aux roucoulements, en attendant les miaulements

On peut d’autant plus l’espérer que dans une autre vidéo partagée le surlendemain, on peut se rendre compte que les couinements de la minette ont évolué ; ils sont devenus un peu plus longs et ressemblent de plus en plus à des roucoulements, voire des miaulements.

Cette dernière publication montre aussi le chien de la famille, un Husky Sibérien qui a été aux premières loges lors de ce moment particulièrement touchant.

Kimberley a d’ailleurs parlé de lui en répondant à un commentaire, précisant qu’elle l’avait sauvé de l’errance 5 ans plus tôt.