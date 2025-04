La magnifique histoire d'amitié née à l'étranger entre un chaton et une fillette change la vie du félin et résiste à de multiples rebondissements

Une maman a été le témoin privilégié de l’éclosion d’une belle amitié entre sa fille et un chaton errant rencontré pendant un séjour à l’étranger, puis de l’épanouissement de cette histoire qui a été marquée par plus d’un coup de théâtre et qu’elle a eu la gentillesse de partager avec la rédaction de Woopets.

Notre interlocutrice, son mari et leurs 2 filles de 4 et 15 ans étaient partis vivre à Niamey, au Niger. Un jour d’août 2022, alors qu’elle ramenait Louise, la benjamine, de l’école, cette dernière avait « remarqué un tout petit chaton blanc, assis au milieu des gens. Il semblait si seul et si vulnérable. »

Le fillette était tout de suite allée vers le petit félin et avait été agréablement surprise par son attitude amicale. Il était toutefois dans un état préoccupant et avait besoin de soins et d’amour. « Il était maigre, sale, et semblait lutter simplement pour exister », se souvient la mère de famille.

Louise avait demandé à l’emmener à la maison, mais sa mère avait préféré refuser, « craignant qu’il soit malade ». Ce n’était que partie remise…

« Il l’attendait »

Le lendemain, l’enfant a retrouvé le chaton au même endroit. C’était comme si il « l’attendait, tel une âme en quête d’espoir ». Quand Louise a vu un camarade de classe s’en prendre au minet sans défense, elle a été renforcée dans sa conviction qu’elle devait lui venir en aide et a supplié sa maman. « Face à tant de détresse et de compassion, j’ai fini par accepter », raconte l’intéressée.

Le chaton a eu droit à son premier bain, qui a révélé « la pureté de son pelage immaculé », ainsi que son « apparence délicate et pure ». D’où la décision de l’appeler Flocon.

Nourri, réhydraté, choyé et en sécurité, Flocon est devenu un membre de la famille à part entière. « Ce petit être blessé par la vie renaissait sous nos yeux », dit sa bienfaitrice.

Près d’un an plus tard, en juillet 2023, la famille a quitté le Niger pour passer ses vacances en France et a confié le chat aux gardiens. Elle pensait ne séjourner que temporairement dans l’Hexagone, puis revenir à Niamey auprès du quadrupède, mais des « complications diplomatiques » l’en ont empêchée. C’était un coup dur pour Louise, qui a néanmoins fini par retrouver le sourire.

Un périple de 3 jours et des retrouvailles… De courte durée

« Après des démarches interminables, des obstacles administratifs et l’aide précieuse d’une personne généreuse, nous avons réussi à organiser son voyage vers nous », relate en effet la maman. Les retrouvailles ont eu lieu le 17 septembre après un voyage tumultueux de 3 jours pour l’animal. Il est passé par le Togo et l’Éthiopie, avant Bruxelles puis finalement Paris.

L’enfant fillette « retrouva son ami tant aimé, ce fragment de bonheur qu’elle pensait perdu à jamais » en ouvrant la « boîte ornée des chaleureuses couleurs du Niger » dans laquelle se trouvait Flocon.

La joie a toutefois été de courte durée à cause d’un problème d’identification de sa puce qui a entraîné le placement du chat à l’isolement pendant 6 mois. Nouvelles épreuve et séparation pour la fillette et son compagnon félin. Puis nouveau départ de la famille, pour le Bénin, cette fois-ci. Malheureusement, elle ne pouvait pas emmener Flocon, qui est resté auprès de la grand-mère de Louise.

La promesse de Louise

Hélas, la mamie a dû être hospitalisée par la suite, et le chat s’est retrouvé seul. Par chance, le père de Louise a eu l’occasion de se rendre en France et de rentrer au Bénin avec Flocon. Cette fois-ci, c’était la bonne. Louise en a fait la promesse à son compère. « Les retrouvailles furent bouleversantes, empreintes d’un amour inaltérable, dit sa mère. Louise, avec toute l’innocence de son âge, les larmes aux yeux, a promis qu’elle ne serait plus jamais séparée de son précieux ami. »

Leur amitié aurait pu être affectée par les aléas de la vie, mais c’est l’inverse qui s’est produit. Louise et Flocon sont plus complices et inséparables que jamais. Pour la maman, ce chat est « un symbole de résilience extraordinaire et de tendresse infinie. À travers chaque épreuve, chaque séparation, il a prouvé que l’amour et la persévérance peuvent triompher de tout, que rien n’est impossible lorsqu’on lutte pour le bonheur. »

* Photos fournies par la maman de Louise et propriétaire de Flocon