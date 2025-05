Rescapée d’une vie de peur et de silence, cette chatte miaule pour la première fois dans son nouveau foyer

L’ancienne vie de Lottie était marquée par les privations, la surpopulation et la peur. La nouvelle n’est faite que de sécurité et d’amour. L’adoption salvatrice de cette chatte lui permet aujourd’hui de commencer à exprimer ses instincts, notamment le miaulement dont elle n’osait probablement pas faire usage par le passé. Des progrès que sa propriétaire documente sur TikTok, non sans fierté ni émotion.

Le compte TikTok « @littlemisslottieslife », qui est consacré à une adorable chatte tabby ayant eu droit à un nouveau départ dans la vie, est suivi par plus de 10 000 followers. L’une des vidéos que l’on peut y voir est devenue virale, ayant généré 2 millions de vues depuis sa mise en ligne le 26 avril 2025.



@littlemisslottieslife / TikTok

Dans la séquence en question, que relaie Newsweek, on découvre une scène particulièrement émouvante, celle de la féline émettant ses tout premiers miaulements dans son nouveau foyer peu après son adoption.

La chatte répond au nom de Lottie. Assise dans le couloir et regardant sa propriétaire, elle lui adresse de doux et discrets miaulements.

« Je suis Lottie et je viens juste d'emménager dans ma maison pour toujours, peut-on lire sur cette vidéo. Je n'ai jamais appris à utiliser ma voix comme ça avant, mais maintenant j'apprends à miauler à l’adresse des humains. »

La famille de Lottie vit en Angleterre. Sa propriétaire explique à Newsweek qu’elle « très timide et réservée au début, mais elle fait d'excellents progrès chaque jour ».

Un douloureux passé à surmonter

« Nous l'avons vue devenir bavarde, émettant de petits miaulements, mais elle n'est pas capable de miauler correctement, poursuit son adoptante. Elle n'a probablement pas eu l'occasion d'utiliser véritablement sa voix, car la maison d'où elle a été sauvée comportait beaucoup de chats, et elle était sous-socialisée... Peut-être qu'ils devaient se battre pour la nourriture et qu'elle était l'un des chats les plus timides. »

Lottie se remet donc d’un passé traumatisant et elle sait désormais qu’elle peut compter sur l’aide et le soutien de ses humains. Son présent est serein et son futur s’annonce joyeux.