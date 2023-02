Blaze, le chat errant qui était piégé par la neige, a une bonne nouvelle à vous annoncer

Vous souvenez-vous de Blaze ? Il avait fait l’objet de l’un de nos articles le 15 janvier dernier. Ce pauvre chat noir, piégé par la neige dans la ville de Regina, au Canada, avait été sauvé in extremis par un automobiliste avant d’être confié à un refuge local : la Regina Humane Society.

Le froid ne l’avait pas laissé indemne

Le félin, grelottant et atteint d’une infection des voies respiratoires, avait aussi les oreilles gelées, à tel point que leurs extrémités avaient dû être retirées chirurgicalement. Sa queue, elle, était restée intacte et avait pu être sauvée, malgré qu’il ait été retrouvé dans la nature sous la barre glaciale des -50°C.

Pendant quelque temps, Blaze a ensuite rejoint le foyer chaleureux de Cassie Josephson dans l’attente de sa famille éternelle. Par chance, cette dernière n’a pas tardé à se présenter à lui ! Le Global News apportait la bonne nouvelle ce 14 février.

Le félin a troqué la neige pour le soleil

Le chat, désormais appelé Blake, a fait ses valises et a pris l’avion en direction de l’état de l’Arizona, au sud-ouest des États-Unis ! Il a délaissé les paysages enneigés du Canada pour une région chaude et ensoleillée, et une chose est sûre : il ne pourrait pas être plus heureux qu’il ne l’est aujourd’hui.

« Ses parents aimants étaient dans leur maison de vacances lorsqu’ils ont pris la décision d’ouvrir leurs cœurs à Blake, alors il a réservé son billet, pris ses jouets préférés, et il s’en est envolé ! », se sont réjouis les membres du Regina Humane Society sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours.

Blake a connu des moments difficiles, mais ils sont bien loin derrière lui désormais. « En dépit des épreuves qu’il a traversées, il vit aujourd’hui sa meilleure vie aux côtés de ses nouveaux maîtres », ont conclu les bénévoles.