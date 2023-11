La réaction d'un chat surprend son maître qui a voulu le piéger en lui présentant un faux congénère (vidéo)

Le propriétaire de Kurt a donné à cet adorable chat un chaton en peluche pour observer son attitude à l’égard de ce faux congénère. Il pensait le piéger en quelque sorte, mais la réaction de l’animal l’a laissé sans voix et a ému et amusé de nombreux internautes.

Un homme voulait faire une blague à son chat et s’est finalement rendu compte qu’il lui a offert un ami, rapportait le Hindustan Times.

Le propriétaire en question s’appelle Abram Engle et il a raconté l’histoire de son chat roux Kurt dans une vidéo qu’il a postée sur Instagram. « Kurt pense qu’il a un fils », peut-on lire en légende de cette publication qui est devenue virale, totalisant des dizaines de milliers de « j’aime » sur le réseau social et suscitant d’innombrables commentaires.

Abram Engle a donc présenté à Kurt un jouet en forme de chaton endormi et dont l’abdomen est animé pour donner l’impression qu’il respire. Le but était de s’amuser un peu avec son ami félin, mais « le plan ne s’est pas déroulé comme prévu, peut-on lire sur la vidéo. Kurt a pensé que le chaton était son fils ».

A mesure que l’on avance dans la séquence, on peut voir l’évolution de la relation qui se met en place entre le vrai chat et le faux. Kurt a décidé d’en faire son disciple et de lui apprendre toutes les choses qui font le quotidien d’un félin domestique.

Il a pris l’habitude de s’allonger à ses côtés et a essayé de lui apprendre à faire sa toilette en effectuant plus d’une démonstration en sa présence.

Kurt mérite d’avoir un vrai ami

Avec l’aide de son humain qui, attendri par son comportement, s’est finalement pris au jeu, Kurt a installé son protégé sur son arbre à chat. Il a tenté de lui transmettre sa passion pour les vidéos d’oiseaux et celle des boîtes en carton, entre autres activités qu’affectionnent les représentants de son espèce.

Kurt ne peut plus se passer de son ami même s’il a bien compris que ce dernier n’avait pas beaucoup de « répondant ». Il s’en est tout simplement accommodé.

Parmi les utilisateurs d’Instagram qui ont commenté la vidéo d’Abram Engle, plusieurs lui ont demandé d’adopter un véritable chaton pour que Kurt ait un compagnon bien vivant. Le brave chat le mérite amplement après avoir fait preuve d’autant de bienveillance et d’affection.

Voici la vidéo :

