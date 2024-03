Venant d'adopter un chat de refuge, ils apprennent que son ami attendait sa chance depuis 8 mois et songent à la lui offrir

Adopter un chat est une démarche qui doit découler d’une mûre réflexion. En adopter 2, encore plus. Michelle n’avait pas spécialement l’intention de le faire, mais l’histoire de Tippy et Chatter l’a tellement touchée qu’elle s’est laissée tenter par l’expérience.

Après la disparition de son chat Hank, Michelle avait attendu quelque temps de se sentir à nouveau prête à ouvrir son foyer et son cœur à un autre félin. Quand cela a été le cas, elle est tombée sous le charme de Tippy Toes, un matou qui revenait de loin après son sauvetage par l’association Exploits Valley SPCA.



Exploits Valley SPCA / Facebook

Tippy souffrait terriblement à son arrivée au refuge, entre infection oculaire, orteils fracturés et blessures aux coussinets des pattes. Après avoir été soigné, il avait été confié à une famille d’accueil, celle de Jennifer et Mike. La description que la première fait de lui est particulièrement belle. : « Il a un cœur en or et la résilience d'un champion. Malgré ses 2 pattes malmenées, cette merveille dorée et discrète bouge comme si elle était en mission d'amour », dit-elle, en effet, à Love Meow.



Confiant, affectueux et attachant à souhait, il s’est épanoui auprès de ce couple bienveillant. Il était fin prêt pour l’adoption. « Il mérite une famille pour toujours, pouvant lui fournir tout l’amour et les caresses sur le ventre qu’il souhaite », indiquait Jennifer.

Durant la dernière phase de son séjour en famille d’accueil, Tippy a eu l’occasion de cohabiter avec un congénère issu du même refuge. Il s’agit de Chatter le tuxedo. « Notre chat le plus sympathique, le plus détendu et le plus espiègle », dit Exploits Valley SPCA à son sujet.



Chatter vivait dans l’espoir qu’on lui offre sa chance depuis 240 jours, alors qu’il ne manquait pas de qualités. Il s’entendait avec tout le monde, y compris les chiens. Avec Tippy, il a rapidement des liens très forts.

« Ils viennent vivre avec moi »

Michelle l’avait repéré, lui aussi, au moment où elle s’apprêtait à adopter Tippy. Quand elle a appris par la suite que les 2 chats avaient passé du temps ensemble et qu’ils s’appréciaient, elle a décidé de reconstituer le duo.



« Chatter et Tippy ne reviendront pas au refuge. Ils viennent vivre avec moi », a-t-elle ainsi annoncé. Chatter était heureux de retrouver son compère et d’avoir une maison bien à lui. Il s’est vite adapté à son nouvel environnement avec l’aide de Tippy.

Ils sont devenus d’inséparables compagnons, faisant absolument tout en tandem ; de la sieste aux bêtises, en passant par les jeux. Michelle ne pouvait pas rêver mieux pour compléter sa jolie famille…

