Une chatte errante découvre la bienveillance dans les bras de celle qui s'est occupée d’elle pendant sa grossesse

Helena a été prise en charge dans l’État de Queensland en Australie par l’organisme de sauvetage Best Friends Felines. La chatte a par la suite été placée en famille d’accueil chez l’une des soignantes de l’association. Cette dernière a tout fait pour que la féline se sente à l’aise et a noué un beau lien de confiance avec elle.

Le temps pressait pour sortir Helena de la rue, car son accouchement était imminent. Best Friends Felines a accepté de la recueillir, mais ne disposait pas des moyens nécessaires pour la garder sur le long terme. Une bienfaitrice s’est alors manifestée pour l’accueillir et lui offrir un environnement plus apaisant que le refuge.

Best Friends Felines / Facebook

« Elle est extrêmement sociable et aime recevoir de l'attention »

Comme rassurée d’avoir posé les pattes dans une maison chaleureuse, elle s’est vite familiarisée avec les lieux et s’est détendue au milieu des couvertures confortables. Elle s’est alors mise à ronronner, sereine et apaisée. Elle appréciait grandement la présence de son humaine, la couvrant constamment de câlins.

La femme a découvert à quel point elle était affectueuse et douce : « Elle se met sur mes genoux aussi souvent qu'elle peut, ronronnant pendant que je lui passe la main sur son ventre, sentant ses bébés bouger » témoignait la bienfaitrice, relayée par Love Meow. C’est dans cet environnement paisible et tendre que la féline a accouché de 4 bébés bien dodus.

« Elle s’en est très bien sortie compte tenu de leur taille »

L’accouchement s’est bien déroulé malgré la corpulence des chatons : « Les nouveau-nés pèsent normalement entre 90 et 110 g. Les bébés d'Helena pesaient entre 113 et 148 g » précisait sa protectrice.

De la même façon qu’elle l’était avec les humains, Helena était très affectueuse envers sa progéniture : « Elle répond à tous les caprices des chatons, les nettoie, les allaite et s'assure qu'ils soient aimés ». Bien que son rôle de mère lui prenne du temps, elle est toujours partante pour des moments de douceur avec sa bonne Samaritaine. Laquelle gardera un œil bienveillant sur elle ainsi que sur sa portée jusqu’à leur adoption.