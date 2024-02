Une chatte âgée retrouvée mourante dans la rue trouve le bonheur dans un foyer plutôt inattendu (vidéo)

Récemment, Newsweek a rapporté une histoire touchante qui montre que l’amour est plus fort que les allergies. En effet, Stéphanie Baldewijns, une jeune femme originaire de Saint-Trond en Belgique, ne semblait pas être la candidate idéale pour l’adoption de Mimi ou de tout autre félin. La raison ? La jeune Belge est allergique aux chats !

Une chatte âgée bien mal en point

Avant son arrivée au refuge pour animaux de Poezenpootjes au cours de l’été 2023, Mimi avait probablement une famille, car elle était incapable de prendre soin d’elle dans la rue.

On ne sait pas combien de temps elle est restée seule, livrée à elle-même, mais elle était en très mauvaise santé lorsqu’elle a été secourue.

© @stephaniexd97 / TikTok

« Ils m’ont dit qu’elle avait été retrouvée presque morte dans la rue », a déclaré Stéphanie Baldewijns à Newsweek. « Elle n’a pas de dents et vous pouvez voir à la façon dont elle marche qu’elle souffre d’arthrite. »

En plus de son âge respectable de 15 ans et de ses soucis de santé, la chatte n’utilise pas le bac à litière, ce qui rendait difficile son adoption. Heureusement pour elle, Mimi a fait fondre le cœur d’une personne qui n’était pourtant pas prédisposée à l’accueillir…

Un véritable coup de foudre

Grâce à la publication de sa photo sur la page Facebook du refuge, Mimi a tout de suite retenu l’attention de Stéphanie.

« Dès que je l’ai vue […], j’ai eu le sentiment que je devais l’adopter », a affirmé la jeune femme. Seulement, celle-ci avait un petit problème qui la faisait douter : son allergie aux chats !

Au bout de quelques semaines, Stéphanie a finalement décidé de ne pas tenir compte de ce "léger" détail. Elle s’est rendue au refuge pour rencontrer la chatte âgée et ce fut comme une évidence. « J’étais amoureuse dès qu’elle a commencé à me faire des câlins. », a avoué la jeune Belge.

© @stephaniexd97 / TikTok

En moins de 15 minutes, Mimi était dans la voiture de Stéphanie en route vers sa nouvelle maison. De son côté, sa nouvelle maman a commencé à prendre des médicaments contre son allergie…

Une seconde jeunesse

Afin que la chatte séniore se sente le plus à l’aise possible dans son nouveau foyer, Stéphanie s’est adaptée à ses besoins. Au lieu du bac à litière, Mimi utilise des tapis de propreté pour chiots et elle n’a presque plus d’accidents.

Depuis qu’elle a trouvé sa nouvelle famille, la chatte a également retrouvé une seconde jeunesse.

« Elle est plus active et adore jouer », a déclaré sa maîtresse dans une vidéo postée sur TikTok. « Elle mange plus, sa fourrure est plus belle et plus douce. Elle grimpe sur le canapé, court partout et parfois elle n’a pas l’air d’avoir 15 ans. »

Stéphanie espère que son histoire inspirera d’autres personnes à donner une chance à un animal âgé ou avec des problèmes de santé. Malgré son allergie, la jeune femme ne regrette absolument pas d’avoir accueilli Mimi chez elle.

« C’est toujours la meilleure décision que j’ai prise, c’est littéralement mon âme sœur. », a-t-elle conclu avec tendresse.