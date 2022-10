Les 22 et 23 octobre, participez à « La Balade des Chats d'Agria » pour aider les félins sans-abri

Un petit geste aujourd’hui peut tout changer demain. Pour donner un coup de patte aux félins errants, Agria Assurance pour Animaux organise « La Balade des Chats » le samedi 22 et le dimanche 23 octobre. Gratuit, solidaire et digital, cet événement permettra de faire un don à la SPA de Périgueux. Explication.

Nous sommes en 2022, et les abandons continuent leur course dévastatrice. En France, les chats sans-abri se compteraient par millions… En plus d’arborer la blessure du rejet, nombre de va-nu-pattes souffrent de malnutrition et de maladies.

Et la non-stérilisation ne fait qu’aggraver la situation. De minuscules boules de poils voient le jour non pas dans une maison chaleureuse, mais dans la rue où flânent énormément de dangers. Comme le dévoile Agria Assurance pour Animaux dans un communiqué, « en 4 ans, un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 chatons ».

© Agria

Une promenade virtuelle au profit des chats sans-abri

Face à la prolifération exponentielle de félins et à leur souffrance perpétuelle, l’entreprise a décidé d’organiser un événement solidaire : « La Balade des Chats. » Après avoir été initiée en Suède en 2020, elle s’est poursuivie dans les pays d’Europe couverts par la mutuelle, à savoir la France, le Danemark, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Véritable main tendue vers tous ces petits moustachus en mal d’amour et de confort, « La Balade des Chats » a permis de verser plus de 35 000 € à pléthore d’associations de protection animale à travers le territoire européen, l’année dernière.

Concrètement, l’objectif est non seulement de soutenir ces structures qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des animaux, mais aussi de sensibiliser les particuliers sur l’adoption responsable et les risques engendrés par la non-stérilisation de leur ami à fourrure.

Avec l’argent récolté en 2021, les organismes ont pu régler une partie des frais liés à la stérilisation des chats, à l’identification, aux soins ou encore à la nourriture.

© Agria

Votre matou peut aider ses congénères !

Cette année, la compagnie d’assurance réitère sa volonté d’accompagner les associations de protection animale et de sauver des vies. « La Balade des Chats », qui se déroulera les 22 et 23 octobre sous forme d’événement digital, viendra en aide à la SPA de Périgueux.

Le principe se révèle être simple : pour chaque photo ou vidéo de votre félin postée sur les réseaux sociaux avec le hashtag #baladedeschatsagria, l’entreprise reversera 5 € à l’organisme.

Vous et votre charmant compagnon aux pattes de velours souhaitez aider les crève-la-faim félins ? Suivez ces différentes étapes lors de l’avant-dernier week-end d’octobre :

Inscrivez-vous gratuitement sur https://www.agria.fr/labaladedeschats .

. Photographiez ou filmez votre boule de poils en train de faire quelques pas.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre, postez votre photo ou vidéo sur Facebook et Instagram avec #baladedeschatsagria.

Pour plus d’informations, visitez le site web agria.fr.