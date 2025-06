Après avoir tout essayé, des propriétaires trouvent la solution ultime pour combattre l'ennui de leur chat à la maison (vidéo)

On a tendance à croire que les félins sont des animaux indépendants pour qui la solitude ne représente pas un problème. Si c’est le cas pour certains, cette affirmation n’est toutefois pas une généralité. Les propriétaires d’Ollie l’ont bien compris lorsqu’ils ont vu leur chat déprimer au fil des jours. Ils ont alors cherché un moyen de lui remonter le moral.

Depuis quelque temps, Karina et son compagnon étaient inquiets pour leur chat, Ollie. Le British Shorthair montrait des signes de dépression et ses propriétaires ont compris qu’il se sentait seul. Ils ont alors cherché comment combler cette absence et se sont rendus à l’évidence : Ollie avait besoin d’un compagnon.

Le moral du félin est descendu crescendo, comme l’a expliqué Karina à Newsweek. Elle n’a pas tout de suite remarqué son ennui, mais les signes étaient bien présents. Ils sont devenus d’autant plus explicites avec le temps et son comportement a fini par totalement changer.

Ollie tentait de s’enfuir à chaque fois que ses maîtres partaient, comme pour les suivre. Parallèlement, il devenait de plus en plus léthargique, comme s’il n’avait plus goût à rien : « Mon garçon était triste », a écrit Karina sur les réseaux sociaux.

@ollie.and.otis / TikTok

À la recherche du problème

Pour cette dernière, il était évident que le félin s’ennuyait quand son compagnon et elle s’éclipsait. Ils ont alors testé de nombreuses choses pour pallier le problème. Ils l’ont stimulé de toutes les manières possibles avec des nouveaux jouets et beaucoup d'interactions, allant même jusqu’à l’emmener à l’aventure dehors : « Nous avons tout donné », assurait Karina.

Pourtant, le moral du félin restait au plus bas. Ses maîtres étaient à court d’idées, mais avaient toutefois remarqué Ollie en train d’observer le chat du voisin à plusieurs reprises par la fenêtre. Ils ont alors pensé que ce dont il avait besoin, c’était tout simplement d’un compagnon.

Puisqu’ils en avaient la possibilité, ils ont accueilli un nouveau chat nommé Otis chez eux et Ollie est vite redevenu celui qu’il était autrefois. Les chats sont rapidement devenus amis, pour le plus grand plaisir de leurs maîtres. Ollie est désormais un félin épanoui !