Un chat au visage déformé et aux organes sens dessus dessous trouve enfin l'aide dont il a besoin pour repartir sur la bonne patte

Certains des organes de Pokee étaient… désorganisés ! Les intestins et le diaphragme de ce chat, notamment, n’étaient pas aux endroits où ils devaient se trouver. Ils exerçaient ainsi une forte pression sur d’autres et les empêchaient ainsi de fonctionner correctement, ce qui valait à ce félin au visage unique de multiples difficultés au quotidien. Une équipe de vétérinaires a toutefois déployé tout son savoir-faire pour le soigner et lui permettre de mener une vie normale.

Un chat appelé Pokee a été malmené par la vie, mais il a rencontré des personnes bienveillantes et déterminées à l’aider à rebondir. Son histoire est rapportée par Parade Pets.

Pokee est né avec un visage déformé, ce qui lui conférait un charme unique, mais s’accompagnait aussi de désagréments et de difficultés.

Le matou a subi de multiples examens et a été opéré à plusieurs reprises pour lui permettre de profiter d’une vie de chat normale. C’est ce qu’explique sa mère d’accueil Mel Lamprey sur son compte Instagram. Cette bénévole au grand cœur n’accueille presque exclusivement que des animaux ayant des besoins spéciaux.

Des interventions et des soins ont donc été effectués sur le visage de Pokee, mais pas seulement. Certains de ses organes étaient, en effet, disposés de manière anormale. Ces anomalies généraient des pressions sur d’autres parties de son corps qui étaient donc marquées de dysfonctionnements.

« Notre courageux petit combattant a encore une fois gagné »

C’était le cas de son diaphragme, dont l’altération a récemment été corrigée chirurgicalement. Les vétérinaires ont également agi sur ses intestins, qui étaient non pas dans son ventre, mais dans sa cage thoracique. Ils ont été déplacés, ce qui a soulagé ses poumons et son cœur, qui ont désormais suffisamment d’espace pour se gonfler et battre correctement. Résultat, Pokee respire nettement mieux et a considérablement gagné en endurance.

« Pokee peut désormais être plus actif sans avoir à s'arrêter pour respirer, se réjouit ainsi Mel Lamprey. Il mange et digère plus facilement. Il est moins fatigué. Il se tient même debout et marche un peu différemment. Notre courageux petit combattant a encore une fois gagné et nous lui en sommes très reconnaissants ! »

mellamprey / Instagram

La bénévole a tenu à conclure son post par des remerciements adressés à la vétérinaire Jana Norris, ainsi qu’à la clinique où Pokee a été soigné.