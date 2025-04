Un chat devient la star d'une université dont les étudiants n'hésitent pas à mettre la main à la poche en apprenant qu'il est malade

Alors qu’ils avaient l’habitude de voir Sylvester se prélasser sur les bancs ou déambuler dans les couloirs du campus, les étudiants d’une université anglaise n’ont plus eu de nouvelles de ce chat pendant plusieurs jours. Inquiets, ils ont appris qu’il était malade et qu’il avait besoin de soins coûteux. La solidarité s’est instantanément organisée.

Sylvester, un adorable chat roux qui vit à Norwich, dans l’est de l’Angleterre, a bien une maison et une famille, mais c’est à l’université qu’il passe le plus clair de son temps. Il s’y rend quotidiennement pour étancher sa soif de savoir, peut-être, mais aussi d’affection, assurément.

Au fil des ans, il est devenu la mascotte de l’Université d’East Anglia. Il est connu et apprécié de centaines d’étudiants, qui sont toujours ravis de le retrouver sur le campus.



Gem Bear / Facebook

Récemment, ils ont passé plusieurs jours sans le croiser, ce qui n’a pas manqué de les inquiéter. Certains ont contacté Emily Birkitt, sa propriétaire, et celle-ci leur a appris qu’il était tombé malade.

Sylvester était, en effet, atteint d’une infection cardiaque et souffrait de rétention d’eau autour de ses organes. Très vite, une vague de soutien s’est mise en place autour du chat et de sa famille, notamment via le groupe Facebook qui lui est consacré, consacré « Sylvester the UEA’s regular cat visitor », et qui compte 5700 membres.



Emily K Birkett / Facebook

Sylvester avait besoin de traitements onéreux. Les étudiants se sont mobilisés en créant une cagnotte solidaire. L’idée est d’Amy Marshall.

Il a été consulté à plusieurs reprises par des vétérinaires qui s'inquiètent de sa capacité à combattre toute infection potentielle. « Emily a souligné qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un organise une collecte de fonds et que Sylvester était assuré, mais j'ai vu un commentaire disant que cela allait coûter beaucoup plus cher que prévu car ce n'était pas qu’un petit problème de santé, explique l’étudiante ayant créé ladite cagnotte à Eastern Daily Press. Je me suis juste dit : faisons-le. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, mais dans le cas contraire, cela pourrait faire la différence pour Emily et sa famille qui paient pour ce traitement vétérinaire. »



Tracey Gaskin / Facebook

« Impressionnées par cette gentillesse »

L’initiative a permis de récolter près de 4500 livres sterling, soit 3800 euros environ. « La famille de Sylvester et moi-même sommes tellement impressionnées par cette gentillesse », confie Amy Marshall.



Emily K Birkett / Facebook

Cet élan de solidarité profite à une autre cause. Des produits à l’effigie de Sylvester ont, en effet, été commercialisés et les gains ainsi réalisés sont reversés à Mind, une association dédiée à la santé mentale. Par ailleurs, l’excédent d’argent recueilli pour les soins du chat sera, lui aussi, donné à Mind.

Sylvester se porte mieux aujourd’hui et il est même de retour à l’université, au grand bonheur des étudiants.