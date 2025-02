Ce chat fait du repérage avant de prendre définitivement ses marques dans la maison d’une amoureuse des chats (vidéo)

Tout donne à croire que ce « système de distribution des chats » existe bien. Ce chat nous le prouve en ayant choisi son foyer et sa famille, après avoir vécu une vie en extérieur. Sa nouvelle maman est absolument ravie et espère que son protégé continuera à se sentir bien dans sa nouvelle demeure.

Ce chat errant du nom de Simba s’est fait une place dans la maison de Caroline Christian au fil des mois, racontait Parade Pets. Cette dernière a retracé cette arrivée un peu particulière en vidéo. Sur son compte TikTok @mamasitacarolina, on peut voir le félin prendre ses marques progressivement, apprenant à profiter d’un nouveau confort et d’une compagnie des plus agréables.

@mamasitacarolina / TikTok

Choisir son foyer

Le « système de distribution » des chats est bien connu de la majorité des internautes. Ce système reprend l’idée que les chats choisiraient leur foyer et que les nouveaux maîtres doivent accepter leur mission. Le cas de Simba est un exemple typique et heureux qui peut venir illustrer cette belle idée. Le félin semble en effet avoir choisi son foyer, a pris le temps de le découvrir, pour prendre la décision de s’y installer, si l’on en croit les affirmations de Caroline.

L’idée du « système » va bien aux chats qui sont connus pour leur exigence. Les animaux qui arrivent d’eux-mêmes dans un foyer ont en général plus de chances d’y rester. Ils n’arrivent pas là par hasard et se sont plus dans un environnement particulier et auprès d’humains dont ils apprécient le caractère.

« Je crois qu’il est à toi maintenant »

Avant même la fin de la séquence vidéo, on peut comprendre que Simba va devenir un membre définitif de la famille de Caroline.

Tout a commencé lorsque Caroline a observé sa présence près de sa maison et lui a offert un bol de nourriture. Un jour, alors que la porte était ouverte, le félin est entré dans la maison, découvrant les différentes pièces, les autres animaux de la maison et ses habitants. Caroline lui a de nouveau offert de la nourriture. Elle lui a ensuite ouvert sa porte pour la nuit car les températures baissaient. Le chat vivait à l’extérieur en journée.

Plus récemment, Simba a intégré le foyer de manière plus pérenne et Caroline semble tout à fait l’accepter. Elle concluait sa vidéo par ces paroles marquées par l’évidence : « Voici Simba, mon nouveau (je l’espère) compagnon ».