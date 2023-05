135 chats malades et négligés découverts dans une seule et même maison, une association intervient

Une association basée à Toronto, au Canada, a dû agir dans l’urgence et à gérer un sauvetage de masse après la découverte d’une centaine de chats vivant dans une propriété. Des animaux d’âges variés et souffrant pour la plupart de problèmes de santé plus ou moins graves. Le défi pour les bénévoles consistait à soigner tous ces animaux et à leur trouver des points de chute.