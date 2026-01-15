En plein désert, une chatte errante se glisse sous la tente d'un couple de campeurs et refuse de les quitter

Lors d’un voyage à l’étranger, un couple a vu son séjour prendre une tournure totalement inattendue après une rencontre aussi douce qu’improbable. Une petite chatte errante allait chambouler leur vie et être à l’origine d’une incroyable chaîne de solidarité

Originaires du New Jersey, Francesca et Alex Nardi étaient à 6 000 kilomètres de chez eux pour fêter leur 2e anniversaire de mariage. Ils profitaient, en effet, d’un séjour en camping dans le désert d’Agafay, au Maroc.

C’est là que le couple avait fait la connaissance d’une chatte errante particulièrement attachante. La féline au pelage roux avait surgi de nulle part et s’était approchée d’eux. “Elle ne voulait plus nous quitter”, raconte Francesca Nardi à The Dodo . Dès lors, elle s’était mise à les suivre partout. “Elle est en quelque sorte devenue notre petite ombre”, poursuit la jeune femme.



Francesca Nardi

Tous 2 étaient sortis pendant la journée, puis en rentrant le soir, ils ont constaté qu’elle était toujours là, à attendre leur retour devant leur tente. Tombés sous son charme, ils ont fini par la laisser entrer. “Elle s'est immédiatement effondrée sur les genoux d'Alex, s'est endormie et s’est mise à ronronner”, se souvient Francesca.



Francesca Nardi

"J’étais en train de la caresser et je me suis dit : Oh mon Dieu, je ne peux pas abandonner cette chatte", confie l’Américaine.



Francesca Nardi

Appelée Zahra par la suite, la minette avait besoin de soins ; elle était très maigre et avait le ventre gonflé à cause des vers intestinaux.



Francesca Nardi

Durant leur dernière nuit au Maroc, Alex Nardi a écarté les rideaux pour admirer le ciel étoilé. A ce moment-là, il a revu Zahra, qui l’observait attentivement. Il l’a à nouveau invitée sous la tente. “Elle ronronnait en se promenant et elle est restée avec nous pendant que nous faisions nos bagages”, dit Francesca.

“L’histoire de Zahra est celle de gens qui ont fait des choses sans autre raison que la simple gentillesse”

De retour aux Etats-Unis, le couple pensait sans cesse à la chatte. Francesca a contacté plusieurs vétérinaires au Maroc et a fini par en trouver une qui a accepté de soigner Zahra. La praticienne s’est rendue sur le site de camping, l’a récupérée et emmenée à sa clinique pour l’examiner. La chatte a ainsi été traitée, vaccinée, stérilisée et pucée.



Francesca Nardi

Les Nardi ont d’abord essayé d’organiser son rapatriement depuis chez eux, mais la procédure était beaucoup trop compliquée. Alex a alors décidé de retourner au Maroc pour s’en occuper personnellement.

Entretemps, la vétérinaire a dû faire face à toutes sortes de tracasseries administratives avec les autorités sanitaires. Par la suite, quand Alex est arrivé, on lui a expliqué à l’aéroport que la caisse de transport de la chatte était trop grande. L’homme n’avait pas le choix ; il a dû prendre un taxi en urgence pour acheter un modèle plus petit en animalerie.

Il a laissé l’ancienne caisse au magasin, oubliant qu’elle contenait toujours les documents de voyage de Zahra. Fort heureusement, le commerçant a effectué le trajet en mobylette jusqu’à l’aéroport pour les lui remettre, juste à temps pour l’embarquement.

Pour Francesca, “l’histoire de Zahra est celle de gens qui ont fait des choses sans autre raison que la simple gentillesse.”

La chatte a donc pu faire le voyage et découvrir sa nouvelle maison, où elle coule des jours heureux depuis.

“Le point de départ de quelque chose de plus grand”

Cette aventure a donné envie à Francesca de venir en aide aux chats errants marocains. Elle s’est engagée dans un partenariat avec l’association locale ADAN pour lancer une campagne de stérilisation et de vaccination sur le site où elle avait séjourné.

A lire aussi : « Fort et résilient », ce chat d’une gentillesse impressionnante aspire à vivre comme un roi auprès de sa famille d’accueil

“Ici, un chat errant a de la chance s'il vit 7 ans, a déclaré Yassine Barnaoui, bénévole chez ADAN. Chaque jour, ils luttent pour survivre. Ils sont si peu protégés et si exposés aux dangers.”

Il considère cependant que “Zahra n'est pas qu'une simple chatte sauvée, mais qu’elle est le point de départ de quelque chose de plus grand”.