Intriguée par l'attitude de son chat qui l'empêche de dormir, elle réalise qu'il lui sauve la vie en l'alertant d'une fuite de gaz

Quand Alejandro, un chat ayant connu l'errance et la maladie, a insisté pour réveiller sa maîtresse un matin, elle pensait juste qu’il voulait avoir plus d'attention que d'habitude. Quelques minutes plus tard, elle découvrait que son ami félin venait de lui sauver la vie en alertant sur une fuite de gaz.

Rocky, alias « purplegoldcat » sur Reddit, a raconté sur le réseau social comment l'un de ses chats lui a sauvé la vie. Il a d'ailleurs aussi sauvé la sienne et celle de ses 2 congénères. Un récit émouvant que relaie Newsweek .

Ce matin-là, elle s'était levée très tôt comme à son habitude. A 4h30, elle avait servi le petit-déjeuner à ses 3 chats répondant aux noms d'Alejandro, Craven et Shadowmoon. Elle était ensuite retournée se coucher.

Alejandro n'avait toutefois pas l'intention de la laisser se rendormir. « Quand il a commencé à m’embêter à 6 heures du matin, je n’arrêtais pas de le retirer du lit, car il était trop tôt pour que je me lève pour aller travailler et j’avais déjà servi le petit-déjeuner. Il insistait tellement. Il revenait sans cesse pendant environ 5 minutes », raconte Rocky.



purplegoldcat / Reddit

Les miaulements du matou étaient beaucoup plus forts que d'habitude. Elle a fini par se lever pour le faire sortir de sa chambre. C'est à ce moment-là, en quittant la pièce, qu'elle a senti une odeur de gaz.

Elle s'est rendue dans la cuisine et s'est rendu compte avec effroi que l'odeur venait de la gazinière ; le gaz était ouvert, mais le brûleur était éteint. Elle l'a tout de suite refermé et a ouvert toutes les fenêtres.

Rocky s'est ensuite laissée tomber sur son lit en réalisant qu'elle et ses chats venaient d'échapper au pire et qu'Alejandro tentait de l'alerter depuis le départ. Par chance et grâce à lui, tout le monde était sain et sauf.

« J’ai été tellement surprise que ce soit Alejandro qui m’ait réveillée »

Elle pense que le gaz avait été ouvert accidentellement par Shadowmoon, le plus jeune des 3 chats. C'est lui qu'elle a trouvé au milieu de la cuisine en entrant.

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« J’ai été tellement surprise que ce soit Alejandro qui m’ait réveillée, confie-t-elle. C’est le plus timide, le plus craintif et celui qui est le plus susceptible de se cogner contre un mur, de tomber d’un meuble ou de faire quelque chose d’autre de ridicule. »

Alejandro avait connu l'errance avant d'être recueilli dans le Tennessee (Etats-Unis). Il avait ensuite été transféré à un refuge du Connecticut. C'est là que Rocky l'avait rencontré et adopté. Atteint du virus de l’immunodéficience féline (FIV), ayant perdu la quasi-totalité de ses dents et ayant survécu à une méningite, son passé difficile rend son exploit salvateur d'autant plus admirable.