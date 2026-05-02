Après avoir perdu son chat de 14 ans, cette famille adopte au refuge 2 chatons inséparables au lieu d’un seul

Cette famille venait de perdre son chat de 14 ans lorsqu’elle a décidé d’adopter un chaton. Décidés à surmonter ce deuil, les membres de la famille se sont rendus au refuge Peggy Adams Animal Rescue League (Floride, États-Unis) afin de rencontrer des chats et trouver celui avec lequel ils pourraient créer un lien fort. Au détour de leur visite, ils ont croisé la route d’un duo de frères inséparable, Romeo et Fluffy. Touchés par leur situation, ils leur ont offert un foyer à tous les 2.

Alors qu’ils venaient de perdre leur chat âgé de 14 ans, les membres de cette famille se sont décidés à en accueillir un nouveau. Ils se sont rendus au refuge Peggy Adams Animal Rescue League situé en Floride (États-Unis) sans se douter qu’au lieu d’un chat, ils allaient en accueillir 2…

Peggy Adams Animal Rescue League

2 frères inséparables

Quelque temps plus tôt, le refuge pour animaux Peggy Adams Animal Rescue League avait recueilli 2 chatons que leur propriétaire leur avait confiés, car il ne pouvait pas s’en occuper. Ces deux petits chats, soignés pour des problèmes de santé, étaient devenus inséparables après les épreuves qu’ils avaient traversées et semblaient déterminés à rester côte à côte. En effet, pendant plusieurs mois après leur arrivée au refuge, et pendant toute la convalescence des 2 chatons, ils étaient restés ensemble, attendant patiemment d’être adoptés par une famille qui saurait les accueillir tous les 2. Romeo, le plus petit des 2, était très protecteur envers son frère Fluffy et ne le lâchait pas d’une semelle. Il était évident pour les bénévoles qu'il ne fallait pas les séparer.

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Peggy Adams Animal Rescue League

Ils cherchaient 1 seul chaton, ils sont repartis avec 2

Décidés à offrir un foyer à un chat, les membres de cette famille se sont donc rendus au refuge et ont croisé la route de ces 2 adorables frères. « Roméo veillait toujours sur Fluffy. Dès notre première visite pour faire leur connaissance, nous avons tout de suite compris que les séparer serait déchirant. Tous deux semblaient avoir vécu une expérience traumatisante et restaient blottis près de leur petit lit », expliquait l’un d’eux au média Love Meow . En les voyant si soudés, ils n’ont pas hésité avant de choisir de les adopter ensemble. « Nous avons tout de suite ressenti un lien avec ces deux chatons et savions qu’il faudrait du temps, de l’amour et de l’attention pour qu’ils nous fassent confiance. »

Peggy Adams Animal Rescue League

Une nouvelle vie et de nouveaux prénoms

Au sein de leur nouveau foyer, les 2 chatons, rebaptisés Arnold et Newman, allaient pouvoir prendre un nouveau départ. Même s’ils étaient craintifs au début, comme c’était le cas au refuge, ils se sont peu à peu détendus pour offrir leur confiance à leur famille adoptive. Celle-ci était patiente et déterminée à laisser ce duo s’épanouir.

Peggy Adams Animal Rescue League

Et, peu à peu, ils se sont dévoilés, le grand frère protecteur qu’était Arnold a même accepté de laisser Newman s’éloigner un peu. Ils sentaient qu’ils étaient en sécurité et révélaient enfin leur vrai caractère joueur et aventureux, pour le plus grand bonheur de leur famille.

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Désormais, ils peuvent oublier leur mauvais départ dans la vie, tout en comblant de joie cette famille au grand cœur.

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