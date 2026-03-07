La réaction hilarante d'un chat récemment adopté qui découvre la neige après avoir passé toute sa vie au soleil (vidéo)

Passé du soleil de la Floride aux bourrasques du Massachusetts, ce chat tuxedo découvre la neige pour la toute première fois de sa vie. Filmée et partagée sur TikTok, sa réaction sidérée face au blizzard a provoqué bien des fous rires.

Yana est une artiste peintre d'origine russe établie à Boston, dans l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis). Si elle présente ses créations sur Instagram, elle consacre son compte TikTok « @yayamoroz » à tout autre chose ; elle y partage le quotidien de son chat récemment adopté.

Si elle n'a pas révélé le nom de son ami félin, elle explique l'avoir rencontré dans un refuge et que, auparavant, il vivait non pas en Nouvelle-Angleterre, mais près de 2000 kilomètres plus loin, en Floride.

Le chat au pelage tuxedo avait donc davantage l'habitude du soleil et de la chaleur floridiens que du froid et de la neige caractérisant le climat du nord-est des Etats-Unis.



@yayamoroz / TikTok

Récemment, une tempête de neige d'une rare intensité s'est abattue sur la région. Le quadrupède l'a vécue en étant bien au chaud et à l'abri à la maison, mais l'expérience l'a manifestement marquée.

Il n'a rien raté du spectacle en se tenant à la fenêtre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était incrédule face à ce qu'il voyait de l'autre côté de la vitre. Sa réaction a amusé sa propriétaire qui n'a pas manqué de filmer la scène, ni de la partager sur TikTok.

Mise en ligne le 24 février 2026, la vidéo, que relaie Parade Pets , est devenue virale, ayant généré plus de 130 000 vues. La voici :

A lire aussi : Un chat roux se faufile dans le trotteur de sa petite sœur humaine et ne compte plus la quitter (vidéo)

« Il n'a pas signé pour ça ! »

Le chat était complètement fasciné par le blizzard. Il s'est retourné pour regarder son humaine avec ses yeux écarquillés, comme pour exprimer sa stupéfaction.

Son comportement a fait réagir de nombreux internautes dont les commentaires étaient tout aussi amusants que la scène elle-même. « Mes chats viennent de Porto Rico et ils sont tout aussi désorientés », a ainsi écrit l'une de ces personnes. « Il doit vérifier le contrat ! Il n'a pas signé pour ça ! » a plaisanté une autre.