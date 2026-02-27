« Contente de retrouver mon chat », une Marseillaise récupère son animal perdu 9 mois plus tôt sur les rails de la gare de Rouen

En mai 2025, le chat noir Néro s'est échappé de son sac de transport pour fuir sur les rails de la gare de Rouen. 9 mois plus tard, grâce à la persévérance d'une bénévole locale qui a réussi à le capturer sur le parking avec une cage-trappe, le félin traumatisé a enfin pu retrouver sa propriétaire venue tout spécialement de Marseille.

9 mois après s'être volatilisé, un chat a pu rentrer auprès de sa maîtresse grâce aux efforts continus d'une bénévole, rapportait France Bleu .

En mai 2025, Jessie Gau, qui habite Marseille (13), était de passage à la gare de Rouen (76) avec son chat noir Néro à ses côtés. Ce dernier se trouvait dans un sac de transport, mais il avait réussi à s'en échapper. Il était alors parti en courant sur les rails et était resté introuvable depuis.



Jessie Gau / Facebook

Sa propriétaire l'avait cherché partout et avait multiplié les appels aux services de la SNCF. En vain. En novembre 2025, elle avait réitéré son appel à témoin dans un groupe Facebook dédié à la communauté rouennaise. Un poste qui avait attiré l'attention de Sunny Blondel, une habitante de Sotteville-lès-Rouen et bénévole à l'association 3 p'tits chats 76.



Jessie Gau / Facebook

L'espoir relancé

S'étant donné pour mission de retrouver Néro, elle avait contacté Jessie Gau, pour qui c'était une agréable surprise. « Jessie m'a dit : 'Vous êtes la première personne qui me répond comme ça. Jusqu'à maintenant, on m'a fermé toutes les portes. Au niveau de la gare SNCF, j'ai eu beau téléphoner, on m'a envoyée de service en service, mais on ne m'a jamais répondu' », raconte Sunny Blondel à France Bleu.

Celle-ci n'a pas obtenu l'autorisation d'installer sa cage-trappe dans la gare, mais a eu le feu vert pour le faire sur le parking, où le chat avait été repéré plus d'une fois.



Jessie Gau / Facebook

Jessie Gau / Facebook

Fin janvier 2026, Néro s'y est enfin laissé enfermé. Il était atteint à l'oeil et à l'oreille, mais globalement en bonne santé. Sunny Blondel l'a gardé chez elle pendant 3 semaines, en attendant l'arrivée de Jessie Gau en provenance de Marseille.

Pour la bénévole, gagner la confiance du matou n'aura pas été simple, car il était encore traumatisé par ces longs mois de survie et de solitude. « Premier soir, impossible de l'approcher. La 2e journée, je suis restée régulièrement assise par terre sur mon téléphone ou à bouquiner. Il est venu de lui-même, tout doucement, au bout de 2 jours, me voir », dit Sunny Blondel.

« Contente de retrouver mon chat »

Les retrouvailles ont eu lieu le mercredi 18 février 2026. « J'étais juste contente de retrouver mon chat. Je savais qu'il avait déjà été bien traité. J'avais eu le temps de bien pleurer avant de le revoir, quand j'ai appris qu'il était retrouvé », confie Jessie Gau.

Jessie Gau / Facebook

Pour la Marseillaise, Sunny Blondel est « votre ange local ! Elle a vraiment tout fait pour pouvoir le retrouver. Elle a posé 2 cages, elle a contacté tout le monde, elle s'est déplacée. On s'appelait tous les soirs pour que je puisse lui parler. »

La bénévole a même prévu de leur rendre visite à Marseille au printemps.