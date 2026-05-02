Une chatte réveille sa propriétaire en pleine nuit pour déposer tous ses chatons nouveau-nés sur son oreiller (vidéo)

C’est à 5 heures du matin que Megan a été réveillée par la présence de chatons dans son oreiller, sa chatte venant de procéder à ce transfert étonnant et attendrissant. La propriétaire a filmé sa découverte, et a publié une vidéo ayant rencontré un grand succès sur ses réseaux sociaux.

Au total, la vidéo dépasse les 4 millions de vues, et les commentaires faisant part d’un attendrissement général affluent sous les images. Les internautes ont tenté de décrypter le geste de la chatte qui a opéré une opération complexe témoignant d’une réflexion.

Une chatte nouvelle maman

La chatte de Megan Avera est devenue maman tout récemment, expliquait PetHelpful. La maîtresse a été la première à s’attendrir face à ces adorables petits qui grandissent bien. Elle a pu aussi constater que son quotidien était bien mouvementé avec ses petits nouveaux dans la maison.

Récemment, à 5 heures du matin, Megan a été réveillée par une présence inattendue et inhabituelle dans son lit : des chatons blottis dans la taie de son oreiller.

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Megan Avera / TikTok

La recherche d’une signification

La première réaction de Megan a été la joie, celle de voir que sa chatte lui faisait confiance en lui confiant ses chatons malgré cet horaire très matinal.

Pour les internautes et certains experts, amener ses chatons de cette manière est une demande d’aide dans un contexte de grande confiance envers l’humain, la chatte souhaitant peut-être souffler un peu dans sa nouvelle vie de maman. Quoi qu’il en soit, Megan, à l’écoute de la féline, s’est montrée très présente pour les jeunes boules de poils.

D’autres internautes supposent que la jeune chatte a besoin d’attention en résumant : « Elle veut sa maman, et les chatons veulent leur maman ».

Comment apporter de l’aide à une jeune maman féline ?

Il peut difficile de percevoir notre rôle, en tant qu’humain, dans une interaction entre une chatte et ses petits. Voici 5 conseils qui peuvent vous aider à trouver votre place, tout en gardant une juste distance :

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