Victime d'un AVC, une chienne passe 2 années dans un refuge à attendre son tour de goûter au bonheur

Après un AVC et un séjour au refuge, une chienne sauvée de l’errance et soignée a pu renouer avec l’espoir grâce au formidable travail réalisé par le personnel de la structure d’accueil. Il ne lui restait plus qu’à trouver une famille pour toujours, mais l’attente a été longue.

L’aventure d’Osaka aux côtés du staff du refuge de la Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France (LPA-NF) avait commencé en janvier 2021. Cette chienne était âgée de 6 ans au moment de son arrivée, alors qu’on l’avait découverte errante et que personne n’était venu la réclamer.

Peu après son admission par l’association de protection animale nordiste, la croisée Bull Terrier avait été victime d’un accident vasculaire cérébral auquel elle avait, fort heureusement, survécu. L’AVC avait toutefois donné lieu à quelques troubles, notamment d’ordre neurologique qui affectaient sa motricité.

Son état de santé s’était ensuite progressivement amélioré et elle avait retrouvé une grande partie de ses fonctions et de sa mobilité « grâce au dévouement des bénévoles et des salariés », indiquait la LPA-NF sur sa page Facebook. « Elle marche, court, joue… Osaka est pleine de vie et déborde d’énergie », poursuivait le post de l’association.

Les bienfaiteurs d’Osaka étaient à la recherche d’une famille aimante pour lui permettre de tirer un trait sur le passé et aller de l’avant. L’association précisait dans cet appel que la chienne pouvait s’entendre avec ses congénères, mais moins bien avec les chats.

D’ailleurs, c’est son manque d’entente avec les félins qui avait valu à sa première expérience en famille d’accueil de tourner court. La Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France en avait fait part à travers une autre publication Facebook partagée en avril 2022.



Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France / Facebook

« Belle vie à toi Osaka »

La croisée Bull Terrier y était décrite comme « affectueuse, joueuse, propre », et l’association s’était engagée à fournir « tout le matériel nécessaire à la prise en charge d’Osaka (croquettes, jouets, laisses, colliers, harnais, panier, etc.) ».

Finalement, le 23 février 2023, la LPA-NF a annoncé la nouvelle que tout le monde espérait apprendre : « Osaka a été adoptée ! ».

L’association a remercié toute l’équipe et en particulier Daniel, bénévole qui promenait quotidiennement la chienne et l’avait aidée à surmonter ses problèmes de santé.

A lire aussi : Un chien errant et apeuré trouve du réconfort dans ses couvertures et refuse tout contact avec les humains (vidéo)

« Belle vie à toi Osaka, et on espère ne jamais te revoir dans l'un de nos box ! », conclut le post.